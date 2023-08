Drietal blijft in de cel voor doodslag en schuldig verzuim na overlijden jongeman Tielt

De drie verdachten die zijn aangehouden in de zaak rond het verdachte overlijden van Brandon Dewulf (24) in Tielt blijven langer in de cel. De raadkamer van Brugge verlengde vrijdag hun aanhouding voor doodslag en schuldig verzuim.

In Tielt werd vorige week vrijdagmorgen het lichaam van Brandon Dewulf aangetroffen in een studio. Het parket beschouwde het als een verdacht overlijden en opende een onderzoek. De onderzoeksrechter hield drie personen aan voor doodslag en schuldig verzuim. De raadkamer besloot vrijdag die aanhouding te verlengen met een maand.