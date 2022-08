Drie zwaargewonden en zes arrestaties na vecht- en steekpartij in Kortrijk

In de Boerderijstraat in Kortrijk zijn in de nacht van zaterdag op zondag zes personen gearresteerd na een zware vecht- en steekpartij. Drie van hen werden zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

Momenteel wordt nog volop onderzoek gevoerd naar de omstandigheden van het incident, dat rond 4 uur plaatsvond. Ook het aandeel van de verschillende personen in de vechtpartij wordt nog onderzocht.

Er werden zes personen gearresteerd, van wie er drie zwaargewond in het ziekenhuis zijn opgenomen.