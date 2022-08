Drie zwaargewonden en zes arrestaties na vecht- en steekpartij in Kortrijk: “Hopelijk geen Antwerpse toestanden”

Zes mensen aangehouden, waarvan drie zwaargewonden. Dat is het resultaat van een zware vecht- en steekpartij in de nacht van zaterdag op zondag in de Boerderijstraat in Kortrijk. In de buurt klagen ze al langer over overlast, vooral van dealers. “Hopelijk geen Antwerpse toestanden.”

De meesten zijn te bang om iets te zeggen. Of ze hebben niks gezien. Anderen halen dan weer hun schouders op. Overlast? Geroep en getier? Drugs? Dagelijkse kost klinkt het. De meesten keken dan ook niet raar op toen zaterdagnacht iets na drie uur de kelen opengingen in de Boerderijstraat in Kortrijk.

Alweer een gevecht, al was het er nu een op het scherpst van de snee. Er werden messen getrokken, drie mannen raakten zwaargewond. Uiteindelijk werden zes mannen opgepakt – waaronder de slachtoffers. De zes arrestanten worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter voor poging moord.

Van omstreeks vier uur zondagmorgen werd de straat afgezet, pas zo’n 12 uur later ging het politielint de vuilnisbak in. Het parket kwam ter plekke voor sporenonderzoek en er steeg ook een drone op om de volledige perimeter te kunnen bekijken.

Motief

Het motief van de vecht- en steekpartij? Dat wordt nog onderzocht. Buurtbewoners hebben alvast een vermoeden. “Ik zag wat schermutseling door de spleet van het rolluik. Het waren zeker zes personen. Het zal wel iets druggerelateerd zijn”, klinkt het bij iemand.

Het zal wel iets druggerelateerd zijn. Het zal bij de meeste gesprekken vallen. “Wij wonen hier al dertig jaar en de laatste maanden en jaren is het verergerd. Je staat er op te kijken en ze zouden zich niet eens draaien. Onlangs kwamen hier nog twee meisjes zitten met een spiegel om te snuiven. Ik kan perfect aanwijzen in welke huizen er gedeald wordt.”

Een ander koppel dat er al twee decennia woont doet eenzelfde relaas. “Je ziet het gewoon gebeuren op de hoek van de straat. En als je belt naar de politie, vragen ze of we geen foto hebben. Buurtbewoners geven systematisch nummerplaten, auto’s en zelfs adressen door, maar het lijkt niet te helpen”, klinkt het.

De angst lijkt te regeren. “Wij zijn niet verwonderd. Het is de escalatie van wat hier al maanden aan het borrelen is. Het is enkel hopen dat we hier geen Antwerpse toestanden krijgen, maar je zou er wel voor beginnen vrezen.”

Probleemwijk

Of de Boerderijstraat en de omgeving – Sint-Rochuslaan, Volksplein en andere aanpalende straten – een probleemwijk vormen? “De problemen zijn effectief bekend”, geeft waarnemend burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) toe. “De problemen worden opgevolgd door de politie. Maar of de feiten van de nacht van zaterdag op zondag daarmee te maken hebben is wel niet duidelijk.”

Bij de politiezone Vlas geven ze ook toe dat de straat en de regio errond ‘niet onbekend’ is. Dat er gedeald wordt, weten ze ook. Dat het blauw niet zichtbaar op straat is, wil echter niet zeggen dat de drugsectie er niet mee bezig is. “Alle meldingen van overlast – ook drugs – worden opgevolgd en dan bekijken we of het om gekende figuren of adressen gaat. We gaan niet altijd meteen over tot actie, want dan verlegt het probleem zich. We proberen altijd alles goed in kaart te brengen om zo de wortels van het probleem aan te pakken.” (JDW)