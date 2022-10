Drie maanden cel voor uitgelokte aanrijding op pechstrook van E40

Een 49-jarige man uit Moeskroen is door de Veurnse strafrechter tot drie maanden effectieve celstraf veroordeeld voor uitgelokte opzettelijke slagen en verwondingen. Na een discussie met een andere automobilist reed hij het slachtoffer omver op de pechstrook van de E40 in Nieuwpoort. Het openbaar ministerie had vijf jaar effectieve gevangenisstraf gevorderd voor moordpoging.

Na een bezoek aan een kennis in De Panne wilde Emmanuel B. op 11 augustus 2021 in zijn wagen stappen. Het kwam tot een discussie, omdat zijn 19-jarige zoon en diens 13-jarige vriendin niet wilden dat hij in dronken toestand zou rijden. Een getuige van dat incident werd niet veel later door B. ingehaald op de E40. M.N. zag hoe er nog steeds ruzie werd gemaakt in de wagen, die bovendien over de weg zwalpte.

Het kwam bijna tot een botsing, waarna de beklaagde teken deed om hem te volgen. Op de pechstrook langs de E40 in Nieuwpoort werd het slachtoffer bijna onmiddellijk aangevallen. B. stapte opnieuw in zijn wagen en reed de dertiger achteruit omver. Het slachtoffer lag wekenlang in het ziekenhuis met een meervoudige bekkenbreuk.

De verdediging betwistte dat Emmanuel B. de intentie had om het slachtoffer van het leven te beroven. Daarnaast werd ook de uitlokking gepleit. De beklaagde beweert immers dat N. tijdens het conflict op de pechstrook een mes had bovengehaald. Naar eigen zeggen is hij daarom in paniek achteruitgereden. De verdediging vroeg om een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden.

De rechter volgde de redenering van de verdediging. Zo werd geoordeeld dat van een oogmerk tot doden geen sprake was, omdat hij traag slechts enkele meters reed. Daarbij raakte hij het slachtoffer ook niet frontaal. Bovendien werd geoordeeld dat het slachtoffer inderdaad mogelijk een mes had en zelf eerst een duw had uitgedeeld op de pechstrook.