Drie maanden cel voor tafelschuimer die politie uitdaagde om te vechten in Brugge

Een 29-jarige Congolees heeft voor de Brugse rechtbank drie maanden effectieve celstraf gekregen voor tafelschuimerij.

Op 18 mei vorig jaar ging I.O. samen met een vriend tafelen in restaurant Den Huzaar in Brugge. Ze verorberden een vegan pasta, een biefstuk, een Duvel en een Brugse zot. Maar omdat het duo voor overlast zorgde in de zaak, bracht de uitbater hen de rekening. De twee kregen ruzie waarop de maat van O. het aftrapte. De Congolees bleef achter maar kon de rekening van 67,90 euro niet betalen.

O. sloeg op de vlucht, maar de politie kon hem in de buurt van het restaurant oppakken. De twintiger daagde de agenten uit en stelde dat hij de rekening zeker niet zou betalen. “De vriend van mijn cliënt zou de rekening vereffenen”, pleitte zijn advocaat Kim Devoldere. O. beweerde dat zijn maat zijn bankkaarten had meegenomen, maar de rechtbank hechtte daar geen geloof aan.

De beklaagde zeult een zwaar strafregister mee, onder meer voor gewelddadige straatovervallen. Momenteel zit hij terug in voorhechtenis voor een diefstal met geweld. (AFr)