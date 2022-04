Drie jongeren slaan autistische Yorben (14) een gebroken neus in Oostende: “Ik heb mij niet laten doen”

Een veertienjarige jongen met autisme kreeg zondagavond enkele rake klappen van enkele jongeren vlak voor het appartementsgebouw waar de jongen woont. De daders dropen dankzij het hevige verzet van de jongen af zonder buit, maar die hield er wel een gebroken neus aan over. “Het is lang niet meer de eerste keer dat er in de buurt incidenten zijn.”

Yorben Van den Brande woont al twaalf jaar met zijn mama Sandra in De Nieuwe Stad, een sociale woonwijk, net buiten het centrum van de Oostende. Enkele jaren geleden werd de jongen al eens lastig gevallen in de buurt en het gebeurt volgens mama Sandra regelmatig dat mensen er lastig gevallen worden.

Yorben keerde zondagavond nietsvermoedend terug van de Mediamarkt in de Torhoutsesteenweg toen hij zondagavond omstreeks 18 uur aangesproken werd door drie jongeren. “Een jongen vroeg me of hij mijn box van JBL rond zijn nek mocht doen”, vertelt de nog steeds aangeslagen jongen. “Dat heb ik uiteraard geweigerd, want ik vertrouwde het niet. Dat gebeurde vlak voor ik het appartementsgebouw waar ik woon wou binnengaan. Toen ik naar binnen ging, kwamen ze me met drie achterna.”

“Ik heb mij niet laten doen”

De jongen die Yorben het eerst aansprak gaf Yorben enkele rake klappen. “Zonder enige reden. Of misschien zagen zij het feit dat ik geweigerd had als reden om mij te slaan”, vervolgt Yorben. “Na de slagen probeerden ze de muismat die ik in Mediamarkt had gekocht uit mijn jaszak te pakken. Dat lukte niet omdat ik mij niet wou laten doen.”

De daders dropen uiteindelijk af zonder buit. De mama van Yorben belde daarna meteen de politie. “Die waren heel snel ter plaatse en kamden de buurt nog uit, maar vonden de jongens niet terug. Vermoedelijk zijn ze zelf nog minderjarig. We voelen ons hier hoe langer, hoe minder veilig in de buurt. We horen regelmatig dat mensen in de buurt lastig gevallen worden en waren er zelf ook al getuige van”, zegt mama Sandra.

Yorben heeft een vorm van autisme en is nog steeds onder de indruk van wat zich zondagavond heeft afgespeeld. “Of ik bang ben ze opnieuw tegen het lijf te lopen? Toch wel. Ik begrijp niet dat ze mij zomaar slaan zonder enige aanleiding. Het enige wat ik wou is naar binnen gaan in het appartementsgebouw waar ik woon.”

Gebroken neus

Yorben hield een gebroken neus over aan de slagen. In het ziekenhuis werden de verwondingen van de jongen vastgesteld. “Een van hen had een grijze broek met een grijze trui aan. De andere heb ik amper kunnen zien, want het ging allemaal zo snel. Een bovenbuurvrouw zag het gebeuren en heeft een omschrijving van de andere twee kunnen geven.”

Yorben hield een gebroken neus over aan zijn verzet. © JR

De politie is ondertussen een onderzoek gestart naar het incident. “Omstreeks 18.10 uur is er inderdaad een melding binnen gekomen. Onze diensten waren amper vijf minuten later ter plaatse”, duidt politiewoordvoerder Timmy Van Assche.

“Nazicht in de buurt leverde niets meer op. Onze diensten deden de nodige vaststellingen en konden ook de verklaring van een getuige noteren. Voorlopig hebben we geen weet van andere gelijkaardige incidenten in de buurt. Als mensen verdachte gedragingen zien of ze worden lastig gevallen en ze vinden dat het opportuun is om de politie te bellen, dan moeten ze dat zeker doen.”

Er werd een proces-verbaal opgesteld door de politie.

(JR)