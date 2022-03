Drie jaar cel voor brandstichting in eigen flat meteen na vrijlating bij politie

Amper een kwartier was hij buiten gestapt bij de politie of een 22-jarige jongeman uit Kortrijk stichtte op 6 juli 2021 brand in zijn eigen flat in de Zwevegemsestraat. Op zijn proces kwam hij niet opdagen. De rechter veroordeelde hem bij verstek tot een effectieve celstraf van 3 jaar.

De brand ontstond vlakbij Barbes Reke. Toen de brandweer arriveerde, was het appartement al helemaal gevuld met rook. Aan de achterkant sloegen de vlammen al door het raam naar buiten. Twee andere flats konden gevrijwaard worden en een nest kittens gered worden. Bewoner Oliver H. bleek op het moment van de brand niet thuis maar was kort voordien wel thuis gearriveerd, zo getuigden buren.

Als hij zijn sleutel niet meteen vond, stampte hij immers gewoonlijk de deur in. Een deskundige kon twee brandhaarden ontdekken waardoor de brand wel aangestoken moest zijn. Op camerabeelden was te zien dat hij na zijn vrijlating bij de politie die avond naar zijn flat was gewandeld. Tijdens zijn verhoor ontkende hij de brandstichting maar de rechter oordeelde dat er voldoende elementen waren om zijn schuld als bewezen te verklaren. H. is geen onbekende voor het gerecht. (LSi)