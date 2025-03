Drie bestuurlijke arrestaties bij actie van Extinction Rebellion tegen BNP Paribas in Brugge

Bij een actie tegen BNP Paribas zijn zaterdagmiddag in Brugge drie activisten van Extinction Rebellion bestuurlijk aangehouden. Dat meldt Extinction Rebellion en het bericht wordt bevestigd door de Brugse politie. Tijdens de bezetting van een cashpunt zouden ramen beklad zijn.

Extinction Rebellion houdt sinds 15 maart een reeks acties tegen BNP Paribas. De klimaatbeweging roept de bank op om haar financiering van fossiele brandstoffen en controversiële wapenproducenten stop te zetten.

Volgens Extinction Rebellion investeerde BNP Paribas in 2023 nog 12 miljard dollar in fossiele brandstoffen, onder andere in het arctische gebied. Daarnaast zou de bank een aandeel hebben in het geweld in de Palestijnse gebieden. “Het is de enige Europese bank die nog leningen verstrekt aan Elbit Systems, een Israëlische wapenproducent”, klinkt het in een persbericht.

Na een eerste actie in Antwerpen trok Extinction Rebellion zaterdag naar Brugge. Om 11 uur werden flyers uitgedeeld tijdens de markt op ‘t Zand. Vervolgens trokken de activisten naar een cashpunt in de Geldmuntstraat. Volgens Martine Dewulf van Extinction Rebellion kon iedereen tijdens de bezetting wel gewoon geld afhalen.

Op het einde van de actie werden drie actievoerders bestuurlijk aangehouden door de lokale politie van Brugge. Politiewoordvoerster Lien Depoorter bevestigt dat er een proces-verbaal zal opgemaakt worden voor de beschadigingen die ze zouden hebben aangericht. Uit foto’s blijkt dat de activisten op de ramen van het cashpunt hebben geschreven. “We hebben inderdaad op de ramen getekend, maar dat was met afwasbare stift. Achteraf zijn onze stewards opgepakt, die gewoon toezicht hielden”, reageert Martine Dewulf.