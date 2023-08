Drankverslaafde Oostendenaar takelt zieke moeder in rolstoel toe met vuistslagen en krijgt nu dertig maanden effectieve celstraf

Een 39-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse rechtbank dertig maanden effectieve celstraf gekregen voor slagen aan zijn 66-jarige moeder, die door ziekte aan een rolstoel gekluisterd zit. Ook de ex-partner van K.B. én de politie deelden in de klappen. “Hij moet zijn drankprobleem aanpakken”, stelde zijn advocate.

Mishandelingen

Op 19 januari ging K.B. compleet door het lint omdat een uithuiszetting door de vrederechter dreigde na overlastklachten van de buren. De dertiger koelde zijn woede op zijn 66-jarige moeder, bij wie hij inwoont. De vrouw, die aan multiple sclerose lijdt, kreeg enkele harde vuistslagen in het gezicht en hield daar ernstige verwondingen aan over. De hulpdiensten troffen haar bloedend aan in haar rolstoel.

Het was niet de eerste keer dat K.B. zijn moeder mishandelde. Op 11 mei 2022 kwam de politie ter plaatse na een klacht wegens geluidsoverlast. Zowel B. als zijn moeder bleken onder invloed van alcohol. De vrouw stelde dat ze een duw had gekregen van haar zoon, die zijn agressie vervolgens op de agenten richtte. Tot twee keer toe dreigde hij ermee met zijn elektrische gitaar op hun hoofd te slaan. De Oostendenaar schopte wild om zich heen en een agent raakte daarbij gewond aan het onderbeen.

Ook de ex-partner van K.B. deelde meermaals in de klappen. De man drong ook twee keer haar woning binnen en richtte daar vernielingen aan. “Ik vind het spijtig wat er gebeurd is, maar die man moet geholpen worden”, stelde zijn ex. Het openbaar ministerie vroeg een effectieve celstraf. “Elf eerdere veroordelingen voor agressie haalden duidelijk niets uit”, aldus procureur Frank Demeester.

Alcoholprobleem

De verdediging drong tevergeefs aan op voorwaarden. “Mijn cliënt moet zijn zware drankprobleem aanpakken”, pleitte meester Ellen Eneman. “De zorg voor zijn zieke moeder werd hem soms te zwaar. Maar zij blijft hem steunen en moet hem nu al zeven maanden missen. Nuchter is hij wel een goeie jongen.”

Maar volgens de rechtbank liet B. tal van eerdere gunsten onbenut. “Ik hoop dat je de foto’s van de verwondingen van je moeder voor altijd zal blijven zien”, sneerde de rechter tijdens de pleidooien. “Ik sta met die beelden op en ga ermee slapen”, antwoordde B. zuchtend. (AFr)