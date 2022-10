Drankverslaafde Bruggeling geeft vriend twintig vuistslagen en riskeert tien maanden celstraf met uitstel

Een 33-jarige Bruggeling riskeert voor de Brugse strafrechtbank tien maanden celstraf met uitstel voor slagen.

In mei vorig jaar verbrak het slachtoffer zijn vriendschap met beklaagde D.A.. Hij was diens zware drankverslaving beu en wou daarom niets meer met hem te maken hebben. Volgens procureur Marthe Bogaert viel dit niet in goede aarde bij D.A., die het slachtoffer in berichtjes begon te bedreigen. “Ik ga je deur instampen” en “vandaag heb je prijs” klonk het onder meer.

Op 30 mei 2021 voegde D.A. uiteindelijk de daad bij het woord en trapte hij de voordeur van zijn voormalige vriend in. “Hij ging het slachtoffer meteen te lijf en verkocht hem een twintigtal vuistslagen”, verduidelijkte Bogaert. Het slachtoffer liep schade op aan de tanden en was vier dagen werkonbekwaam. Bemiddeling faalde omdat D.A. aangaf dat hij therapie niet zag zitten. “Hij gaf nochtans zelf toe dat hij vaak dronk tot hij erbij neerviel”, aldus de procureur.

D.A. wees beschuldigend naar het slachtoffer. “Telkens ik een poging ondernam om mijn problemen aan te pakken begon hij moeilijk te doen”, vertelde hij. “Toen hij de vriendschap verbrak viel mijn houvast weg. Onder invloed van drank kreeg ik een woede-aanval.” De rechter stelde de zaak uit naar 8 maart om na te gaan welke voorwaarden ze zou kunnen opleggen. (AFr)