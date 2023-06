Dolleman die met wapen zwaaide krijgt mildere straf in beroep: “Ik heb enkel een drankprobleem”

Een 44-jarige man uit Schaarbeek is in beroep veroordeeld tot twaalf maanden cel voor doodsbedreigingen en verboden wapendracht. Hij liep eerder al acht veroordelingen op voor verboden wapendracht, maar naar eigen zeggen heeft hij enkel een drankprobleem.

Op 26 juli vorig jaar belden meerdere mensen in paniek naar de politie met de melding dat er een man met een vuurwapen rondliep in het centrum van Blankenberge. Zonder aanwijsbare reden achtervolgde hij passanten en richtte hij zijn wapen op hun gezicht. De politie kon de verdachte onderscheppen en hij bleek in het bezit van een BB-gun, een geweer dat plastic bolletjes afvuurt. Onderzoek wees uit dat Nordinne D. twee dagen eerder het casino van Oostende was binnengestapt met een mes. Hij kreeg twee jaar effectief, maar ging in beroep.

De verdediging legde uit dat D. met enkele vrienden voor een paar dagen naar Oostende was afgezakt om er zijn verjaardag te vieren. “Hij had tot in de vroege uurtjes stevig gedronken en had vervolgens de tram naar Blankenberge genomen”, pleitte zijn advocate. “Hij ontmoette een vrouw die voorstelde om samen dat bolletjesgeweer te kopen en zich wat te amuseren. Hij was zodanig dronken dat hij niet besefte dat hij mensen schrik kon aanjagen. Hij liep met een fles Malibu in de ene hand en het geweer in zijn andere hand. Hij was gewoon weg van de wereld!” Ze vroeg daarom een mildere straf dan de twee jaar effectief.

De Brusselaar liep in het verleden al vijfentwintig veroordelingen op, onder meer voor zware diefstallen, wapens, geweld en bedreigingen. “In totaal liep hij al 206 maanden gevangenisstraf op: dat is 17 jaar in totaal!”, rekende de procureur-generaal uit. “Dit is toch niet meer normaal want van die vijfentwintig, waren er liefst acht voor wapens. In de VS zat hij hier al niet meer, want dan was hij doorzeefd met kogels door de politie. Gelukkig zijn onze politiemensen wat voorzichtiger. Maar meneer is duidelijk van het padje af. Er klopt duidelijk niet iets in zijn hoofd en ik vraag daarom een geestesonderzoek!” Daar wou Nordinne D. niks van weten. “Ik heb geen psychisch probleem, alleen een drankprobleem!”, hield hij vol. In plaats van hem ontoerekeningsvatbaar te verklaren, liet het hof de straf dan maar dalen naar twaalf maanden cel. De man dankte het hof en de procureur-generaal uitvoerig na het aanhoren van de uitspraak terwijl hij teruggebracht werd naar zijn cel. (OSM)