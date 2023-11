Dolleman die koppel klem reed en bedreigde moet niet naar de cel

De 42-jarige Hertsbergenaar die in augustus 2021 op de E40 in Loppem een wagen klemreed en de inzittenden bedreigde met een kabel, is ook in beroep veroordeeld tot 37 maanden cel met uitstel.

Op 26 augustus 2021 waren Jozef Mertens en zijn vrouw Anne-Marie Heusdens uit het Vlaams-Brabantse Kortenaken in hun Porsche op weg naar Nieuwpoort. Maar op de E40 tussen Aalter en Beernem kreeg het koppel te maken met een bumperklever. Omdat Jozef klaarblijkelijk niet snel genoeg terug naar het middenvak ging, begon de bestuurder van de Mercedes, Kenneth B. (42), fel te claxonneren. De Hertsbergenaar maakte dreigende gebaren te maken en probeerde de Porsche herhaaldelijk van de weg te rijden.

In Loppem kon B. de Porsche uiteindelijk klemrijden. Op beelden die de doodsbange Anne-Marie met haar smartphone kon maken, is te zien hoe de dolleman uit zijn auto stapte en met een kabel in de hand op hun wagen afstormde. Maar haar man bleef koelbloedig en kon wegrijden. Later bleek dat de wegpiraat eerder die avond in Drongen al de Mercedes Vito van een koppel uit Kontich had geramd. Hij ging daarbij dreigend met zijn vinger over de keel en maakte met zijn hand een pistoolgebaar.

Voorwaarden geschonden

Kenneth B. zat na de feiten een maand in voorhechtenis. Bij zijn vrijlating kreeg hij voorwaarden opgelegd, maar die schond hij door dronken met de wagen van zijn vriendin te rijden. Daarna zat hij opnieuw twee maanden vast. Tijdens het proces bleek dat hij in 2013 al eens veroordeeld werd voor drugsfeiten en begin 2020 kreeg hij een werkstraf omdat hij in het verkeer met een brandblusapparaat naar een andere wagen had gegooid.

In eerste aanleg kreeg B. 37 maanden cel, met uitstel onder voorwaarden. Het parket ging in beroep om vier jaar cel met uitstel onder voorwaarden te vorderen en nog eens drie maanden voor de kabel die hij op dat moment hanteerde als wapen. Maar het hof zag geen redenen om de straf te verzwaren en bevestigde de straf van 37 maanden met uitstel. Kenneth B. gaf tijdens de behandeling aan dat hij zich heeft herpakt. “Het mocht niet gebeuren, maar tegelijkertijd was het de redding om mij te herpakken.” De man is intussen in intensieve psychiatrische begeleiding en drinkt ook geen druppel alcohol niet meer. De slachtoffers in de zaak werden intussen ook volledig vergoed. (OSM)