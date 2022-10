Dolleman die ex-schoonvader in Torhout halfdood mepte met honkbalknuppel krijgt acht jaar cel

Een 28-jarige Ardooienaar heeft voor de Brugse strafrechtbank acht jaar effectieve celstraf gekregen wegens poging tot moord op zijn ex-schoonvader in Torhout. Samuel C. bewerkte het slachtoffer met een honkbalknuppel en probeerde hem vervolgens de keel over te snijden. “Er zijn enkel verliezers in dit verhaal”, reageert slachtoffer Mike Verhaeghe. “Maar ik ben opgelucht dat dit proces eindelijk achter de rug is.”

In de avond van 29 oktober vorig jaar beukte Samuel C. de voordeur in van de woning van zijn ex-schoonvader Mike Verhaeghe in de Klaproosstraat in Torhout. De Ardooienaar ging lopen en de brandweer kwam de deur dichttimmeren. Maar diezelfde nacht keerde C., wiens relatie met de oudste dochter van Verhaeghe al een paar jaar eerder op de klippen was gelopen, terug naar de Klaproosstraat en verbrijzelde hij de ruiten van de wagen van Verhaeghe met een honkbalknuppel. Vervolgens beukte hij de voordeur van de N-VA-politicus voor een tweede keer in.

Verhaeghe werd wakker door het lawaai en verwittigde opnieuw de politie. Het volgende moment sloeg C. hem meermaals met de honkbalknuppel op het hoofd. “Mijn cliënt werd over het hele lichaam geschopt en geslagen”, pleitte Kris Vincke, de advocaat van Verhaeghe. “De beklaagde kneep zijn keel dicht en probeerde hem vervolgens ook nog de keel over te snijden met een keukenmes. Gelukkig kon mijn cliënt het mes met zijn handen afweren.” Samuel C. liet zijn slachtoffer voor dood liggen en sloeg vervolgens de inboedel kort en klein.

Verhaeghe bleef als bij wonder bij bewustzijn. Toen hij – hevig bloedend aan het hoofd – recht krabbelde ontstond volgens meester Vincke en kat- en muisspel waar C. zijn slachtoffer achterna zat met de knuppel. “Ik ga je vermoorden”, schreeuwde hij daarbij herhaaldelijk. De leerkracht in het buitengewoon onderwijs kon zich uiteindelijk verschansen in de garage waarna de politie C. arresteerde in de woonkamer. “Ik voel mij als iemand die vermoord is, maar het nog kan navertellen”, getuigde Verhaeghe na de pleidooien begin september.

Samuel C. kampte op het moment van de feiten met een zwaar drugsprobleem en stond onder voorwaarden wegens slagen aan een agent. Hij liep eerder al zestien veroordelingen op. De procureur vroeg een strenge straf, eventueel gekoppeld aan probatievoorwaarden. Volgens de verdediging was er geen oogmerk om te doden. “Hij wilde het slachtoffer enkel een lesje leren”, pleitte advocaat Pieterjan Dens. “Mijn cliënt stelt dat zijn ex zwanger van hem was, maar onder druk van haar vader een abortus deed.” Volgens Vincke is het een leugen dat de dochter van zijn cliënt een abortus deed of zelfs zwanger was van C.

De rechtbank oordeelde maandag dat de Ardooienaar wel degelijk zijn slachtoffer wou doden. Na zijn celstraf van acht jaar zal C. nog vijf jaar ter beschikking blijven van de strafuitvoeringsrechtbank, die zijn celstraf zo nodig kan verlengen. “Er zijn enkel verliezers in dit verhaal”, reageerde Verhaeghe na de uitspraak. “Maar ik ben opgelucht dat het proces eindelijk achter de rug is. Ik ben tevreden dat hij geen voorwaardelijke straf kreeg opgelegd en dus nog lange tijd in de cel zal zitten.” (AFr)

