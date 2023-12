Dolleman (44) die mensen met mes achternazat voor de rechter: “Ik fileer jullie als een kabeljauw”

Een 44-jarige man uit De Panne moest afgelopen zomer door de politie geneutraliseerd worden nadat hij als een dolleman tekeer ging op straat. Met een zelfgemaakt mes op een stok zat T.S. lukraak mensen achterna. “Ik fileer jullie als een kabeljauw”, schreeuwde hij. Daarna uitte hij nog doodsbedreigingen aan de politie toen die hem met pepperspray uitschakelde. “Toch bedoelde hij het niet zo, hij was enorm onder invloed en wou niemand aanvallen”, zegt zijn advocaat. T.S. riskeert 18 maanden cel.

Dat de 44-jarige T.S. absoluut geen onbekende is voor de politie Westkust is een understatement. Voor liefst 73 feiten is de man uit De Panne gekend en hij werd ook al enkele malen veroordeeld. Met de regelmaat van een klok zorgt hij voor overlast. Ook op 9 mei en 21 augustus van dit jaar was dat het geval. En zeker bij de tweede feiten ging hij volledig door het lint, blijkt uit het relaas van de procureur.

Fileren als kabeljauw

“De politie ging ter plaatse omdat hij als een dolleman met een mes stond te zwaaien op straat”, schetste hij. “Het ging om een zelfgemaakt wapen waarbij hij een mes op een stok had bevestigd. Hij liep zelfs lukraak mensen achterna en schreeuwde: “ik ga jullie fileren als een kabeljauw”. Hij kerfde zijn mes ook in een vuilnisbak, ‘om te oefenen’, en verschanste zich in zijn appartement als de politie massaal ter plaatse kwam. Ook aan hen uitte hij bedreigingen: “ik kom enkel naar buiten om een mes in jullie hol te steken.” De politie kon hem neutraliseren door de deur open te breken en hem naar de grond te brengen met pepperspray. Enkel door het professionalisme van de politie vielen geen slachtoffers, waarvoor mijn dank.”

Varkenshart aan deur

T.S. riskeert 18 maanden cel voor verschillende feiten. “Ook op 9 mei moest de politie hem al van straat halen omdat hij agressief was”, sprak de advocaat van politiezone Westkust. “Ook toen hadden ze de grootste moeite hem te arresteren en riep hij dat hij hen een kogel door het hoofd zou jagen. Ze kennen hem al voor liefst 73 feiten, dat zegt genoeg.” De politiemensen vroegen elk 750 euro schadevergoeding, Westkust zelf een vergoeding voor een kapotte matras. T.S. staat ook terecht omdat hij aan de voordeur van zijn onderbuur, die een restaurant heeft, een varkenshart bevestigde. Daarnaast schreef hij met alcoholstift: “de uitbater is een varken’. Dat doet T.S. af als ‘een misplaatste grap’.

Niemand aanvallen

De advocaat van de man deed haar best om toch een positiever beeld van hem te schetsen. “Hij betwist niks maar was zwaar onder invloed van alcohol en medicatie. Hij bedoelde het echt niet zo, en had nooit de bedoeling om iemand aan te vallen. Hij had dat mes bij zich omdat hij in elkaar was geslagen door een Albanees, dat onderzoek loopt nog. We vragen hem alsnog een celstraf met uitstel onder voorwaarden te geven.” Vonnis op 19 december. (JH)