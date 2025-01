Dolleman (43) die politie bekogelt en vanop balkon op combi plast voor de rechter: “Ze hadden zijn verjaardagsfeestje verpest door de stroom af te sluiten”

De 43-jarige dolleman die begin december door de speciale eenheden uit zijn appartement moest gehaald worden in Veurne was er zijn verjaardagsfeestje aan het vieren. Dat bleek op zijn proces vrijdag. De politie had zijn feestje ‘verpest’ door de stroom af te sluiten nadat hij weigerde de muziek af te zetten en naar buiten te komen. “Het probleem was vooral dat hij zijn kalmeringsmiddelen niet had genomen, maar wel alcohol had gedronken”, sprak zijn advocaat.

De 43-jarige F.D. zorgde in de nacht van 2 op 3 december urenlang voor tumult in zijn appartement langs de Ieperse Steenweg in Veurne. “Hij zorgde voor veel overlast en zette luide muziek op, zodat buren de politie belden”, sprak de procureur. “Maar aan de bemiddeling van de politie gaf hij geen gehoor. Integendeel: hij daagde hen alsmaar meer uit. Daarop besloot de politie om de stroom van zijn flat uit te schakelen. F.D. ging daarop als een bezetene te keer. Hij gooide met servies en borden naar de politie en plaste vanop zijn balkon op een combi. Toen hij in een van zijn handen duidelijk een mes toonde en naar de politie riep: “kom gerust binnen, ik ga jullie een voor een omleggen”, trokken die zich terug. Pas om 2 uur kon hij door de speciale eenheden overmeesterd worden.” F.D. riskeert nu wegens gewapende weerspannigheid en smaad zes maanden cel en 208 euro boete. Hij heeft liefst 18 veroordelingen op zijn palmares.

Verjaardagsfeestje verpest

Op zijn proces bleek dat de veertiger door het lint ging omdat de politie zijn verjaardagsfeestje had verpest. “Hij was net jarig geweest en had dat gevierd met vrienden”, sprak zijn advocaat. “Toen de politie de stroom uitzette ging hij over de rooie. Het probleem was vooral dat hij zijn medicatie niet had genomen om zichzelf te kalmeren maar wel veel alcohol had genuttigd. Daardoor had hij zichzelf niet in bedwang, iets waar hij de voorbije jaren wel in slaagde. Ik vraag een milde straf want de gevolgen voor hem zijn al zwaar doordat hij verplicht moest verhuizen.” Vonnis op 28 februari. (JH)