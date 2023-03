Dolleman (36) riskeert celstraf nadat hij ex bont en blauw slaat en bijna wurgt: “Ik werd kwaad omdat ze mijn bril afsloeg”

Een 36-jarige man uit Veurne riskeert vier jaar cel, de helft met uitstel, voor een poging doodslag op zijn ex-vriendin. In de badkamer van zijn woning sloeg L.B. haar bont en blauw en wurgde haar bijna. Dat gebeurde na een felle discussie. “De trigger? Dat ze mijn bril afsloeg en ik daardoor niks meer zag”, sprak L.B.

De feiten gebeurden op 3 oktober vorig jaar in de woning van L.B. in de Astridlaan in Veurne. Hij en slachtoffer J. (32) hadden voordien enkele maanden een relatie gehad maar waren ook al even uit elkaar. Die avond waren ze samen uit geweest en eindigde de uitstap in de woning van L.B. Wat daar gebeurde was lange tijd onduidelijk, er moest zelfs een reconstructie gehouden worden om de zaken te verhelderen, maar tartten volgens de advocaat van J. alle verbeelding.

Meerdere keren bewusteloos

“Je moet de foto’s maar eens bekijken”, zei meester Philippe Versyp namens J. “Die vrouw werd bont en blauw en tot bloedens toe geslagen, gestampt, geschopt en gewurgd. Hij ging tekeer als een dolleman. Ze viel zelfs meerdere keren bewusteloos tijdens de wurgpogingen. Ze hield een gebroken neus, veel blauwe plekken en andere verwondingen en een hersenoedeem over aan de feiten. Dit is een trauma voor haar. Het is duidelijk dat hij haar naar het leven stond. Dat zei hij zelf: “als ik u niet kan krijgen, dan niemand.” We vragen een voorlopige schadevergoeding van 10.000 euro.” Ook voor de procureur was de poging doodslag duidelijk. “Over de reden bleef hij al die tijd vaag. Volgens L.B. omdat hij het door de alcohol zich niet meer herinnerde. Hij had 1,6 promille in het bloed. Geen gehalte om je totaal niets meer te herinneren. Er was geen enkele reden voor dit geweld. Ik vraag vier jaar cel, de helft met uitstel onder voorwaarden, zoals aan alcoholbegeleiding en contactverbod.”

Bril afgeslagen

De advocaat van L.B. vond dat er nuances nodig waren. “Die avond zocht zij hem op, ondanks dat ze al lang uit elkaar waren. Ze gingen samen naar drie cafés en dronken. Waarom doet ze dat als ze weet dat hij agressief wordt door drank? En dan ging zij nog naar zijn huis, ze was er zelfs eerst. Ze ging meteen naar de badkamer om te douchen, met de deur open. Alsof ze hem uitnodigde. Daar is het dan tot een discussie gekomen door wat zij zei. We erkennen dat hij haar geslagen heeft maar hij heeft haar niet gewurgd. Toen ze viel probeerde hij haar recht te helpen, vandaar de sporen aan haar hals.” L.B. zelf gaf een andere reden aan waarom hij zó door het lint ging. “Ze zei dat ik maar naar mijn slet moest gaan, en sloeg daarna mijn bril af. Zonder bril zie ik niks en ze weet dat dit gevoelig ligt. Daardoor ben ik ontploft.” Vonnis op 4 april. (JH)