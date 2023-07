De XXL strandstoel op het strand van Sint-Idesbald ter hoogte van het George Grardplein is beschadigd. Het doek werd in twee gescheurd.

Van wanneer de feiten dateren, is niet duidelijk. Het kan dit weekend zijn, of van de week eerder. Het is ook niet duidelijk of het om vandalisme gaat of de doek onopzettelijk scheurde. De politie voert een onderzoek. (JH)