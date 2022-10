Discussie over mondmasker eindigt met slagen met matrak aan Euroshop: voorwaardelijke celstraf en lichte boete

Na een discussie over het correct dragen van het mondmasker in de Kortrijkse vestiging van de Euroshopwinkel haalde een 54-jarige man uit Moeskroen zijn matrak tevoorschijn. De rechter in Kortrijk gaf hem daarvoor een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een boete van 200 euro.

Op 1 augustus 2020 maakte Christophe V. aan de kassa een opmerking toen hij zag dat twee broers hun mondmasker niet correct droegen. Dat viel bij hen in slechte aarde. De broers reageerden nogal agressief.

“Ik voelde me bedreigd en haalde mijn matrak uit de auto”, vertelde V. “Om me te verdedigen deelde ik inderdaad enkele slagen uit. Een foute reactie, het spijt me. Het was de eerste keer in mijn leven dat ik aangevallen werd.”

De broers vroegen elk een schadevergoeding. Volgens hen werden ze in de hals, op de armen en handen geslagen. Eén van hen liep ook een bijtwonde in de duim op. (LSi)