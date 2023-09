Discussie over fles champagne in Brugse horecazaak eindigt met kopstoot aan fotomodel: dertiger riskeert fikse schadevergoeding te moeten betalen

Een banale discussie over een fles champagne in Brugge ontaardde in een schermutseling waarbij Nederlander R.E. een kopstoot uitdeelde aan een fotomodel. De dertiger moet zich nu verantwoorden voor de Brugse strafrechtbank.

Op 8 april vorig jaar zette R.E. (30) de bloemetjes buiten in een horecazaak in de Kuipersstraat in Brugge. Op een bepaald moment nam de Nederlander een fles champagne van een tafel en vulde daar zijn glas mee bij. De fles was evenwel niet van hem waarop het slachtoffer verhaal ging halen. De twee kwamen neus aan neus te staan waarop R.E. een kopstoot uitdeelde. Het slachtoffer, een fotomodel, hield daar een hersenschudding en een gapende wonde in het voorhoofd aan over.

De politie kwam ter plaatse waarop R.E. de benen nam. Hij kon evenwel meteen ingerekend worden, maar dat liep niet zonder slag of stoot. “Hij bleef agressief tekeer gaan en maakte de agenten uit voor het vuil van de straat. Ze moesten hem in de combi sleuren”, aldus de procureur, die toepassing vroeg van de strafwet.

Het slachtoffer vroeg dinsdag een fikse schadevergoeding. “Mijn cliënt is een fotomodel en die wonde in het aangezicht bracht natuurlijk zijn carrière in het gedrang”, pleitte zijn advocaat. “Gelukkig zal hij dankzij een laserbehandeling geen blijvend litteken hebben. Momenteel behelpt hij zich met extra schmink.”

R.E. betwistte de feiten niet. Zijn advocaat suggereerde een straf met uitstel onder probatievoorwaarden. “Zoals een cursus agressiebeheersing. Hij moet ook kijken voor duurzame huisvesting en tewerkstelling”, aldus meester Koen Van Zandweghe.

De rechtbank doet uitspraak op 4 oktober. (AFr)