Discussie in pizzeria eindigt met steken van breekmes in gezicht: “Hij mag blij zijn dat het meevalt”

Een 52-jarige man uit Koksijde riskeert twee jaar cel met uitstel onder voorwaarden omdat hij na een zakelijke discussie in een pizzeria volledig door het lint ging. Buiten de zaak reed L.D. zijn slachtoffer eerst aan, waarna hij uitstapte en hem met een breekmes snijwonden toebracht in het gezicht. “Je mag van geluk spreken dat dit meevalt”, sprak de procureur, die van een poging tot doodslag spreekt. L.D. wil de vrijspraak.

De feiten gebeurden op 20 mei vorig jaar ter hoogte van een pizzeria in Koksijde. Daar hadden de 52-jarige L.D. en slachtoffer M. afgesproken. De twee kennen elkaar al langer omdat ze beiden in de bouw zitten. Die avond wilden ze over een zakelijk dispuut spreken terwijl ze in de pizzeria stonden. De discussie ontaardde echter al snel in een scheldpartij. Daarbij zou M. volgens een getuige ook met een mes naar L.D. gegooid hebben maar het was die laatste die door de uitbater werd buiten gezet.

Met breekmes in gezicht

“L.D. werd gedagvaard voor een poging tot doodslag”, sprak de procureur. “Nadat hij uit de pizzeria werd gezet bleef hij wellicht nog tien minuten in zijn wagen zitten. Volgens M. en een getuige wandelde M. daarna de zaak uit en reed op hem af. M. werd daarbij net niet geplet tegen een muur van een vitrine. Daarna vond L.D. het nog nodig om uit te stappen met een Stanleymes in zijn hand. Een getuige verklaarde duidelijk dat het in zijn hand zat bij het uitstappen. Hij stapte op M. af en haalde uit naar zijn gezicht. Volgens ons haalde hij daarbij meermaals uit. Hij had op zijn minst moeten weten dat het steken met een mes of de aanrijding dodelijk had kunnen zijn. L.D. mag gewoon heel blij zijn dat de gevolgen al bij al meevallen. Ik vraag twee jaar cel en 800 euro boete, beiden met uitstel onder voorwaarden.”

Wettige zelfverdediging

Slachtoffer M. vroeg een schadevergoeding. L.D. gaat echter vol voor de vrijspraak. “Volgens ons is er duidelijk sprake van wettige zelfverdediging”, zegt meester Luc Arnou. “Hij had nooit de intentie tot doden. De zogezegde aanrijding was niet meer dan L.D. die traag vooruit reed omdat M. bij het uitstappen met zijn handen op zijn motorkap ging steunen. Hij is daarbij gevallen ja en L.D. is uitgestapt om verhaal te halen. Maar het is dan M. die een aanvalshouding nam door op hem af te stappen. M. is een beer van een vent en L.D. voelde zich bedreigd. Daarop haalde hij eenmaal uit met zijn breekmes, dat omwille van zijn werk altijd in zijn broekzak zit. Hij wilde enkel zichzelf beschermen en het ging volgens ons duidelijk om wettige zelfverdediging.” Vonnis op 6 juni. (JH)