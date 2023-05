Dimitri Depoutre slachtoffer van zinloos geweld: “Negen hechtingen in mijn achterhoofd”

Aan de overkant van zijn woning in de Komenstraat in Wervik werd Dimitri Depoutre (44) woensdagavond omstreeks zeven uur het slachtoffer van zinloos geweld. “De bestuurder van een witte auto reed me eerst aan nadat ik was uitgestapt, reed achteruit en sloeg me dan toen ik op de grond lag met zijn brandblusapparaat tegen het hoofd en ging aan de haal met mijn gsm”, zegt Dimitri.

De agressie vond plaats in het begin van de Komenstraat op de private parking van huisarts Dominique Deleu. “Op weg naar huis reed ik in Geluwe op de expresweg N58 en haalde een witte auto in”, zegt Dimitri. “Niet aan een overdreven snelheid trouwens. Helemaal niet. Op een bepaald moment zag ik die witte auto naderen. We reden bijna bumper aan bumper.”

“Ik schatte in dat dat rijgedrag niet normaal was, besloot de N58 te verlaten en sloeg links de Klijtbosstraat in, om uit te komen aan de Kruisekemolen. Die auto bleef me volgen, niet normaal dus. Via de Kruisekestraat reed ik naar mijn huis en parkeerde op de parking van dokter Deleu. In de Komenstraat zijn er momenteel rioleringswerken aan de gang.”

“Ik stapte uit mijn auto en die gast vlamde op de parking. Hij reed tegen mijn auto. Er is een ferme deuk in het portier. Er hangt witte verf van zijn auto aan de deur van de passagiersplaats. Met zijn brandblusapparaat is hij beginnen slaan op mijn hoofd en pakte mijn gsm af. Ik lag KO op de grond. Hoe lang weet ik niet. Terug bij bewustzijn stond de ambulance hier en bracht me naar de spoedafdeling van het AZ Delta Menen. Ik kreeg negen hechtingen in mijn achterhoofd.”

Ondertussen ging Dimitri opnieuw naar de spoed wegens pijn aan de ribben. Vanavond is een verhoor door de lokale politie voorzien. “Van de feiten op de parking kan ik me bijna niets meer herinneren”, vertelt Dimitri. “Ik weet zeker dat de dader een man is en dat hij alleen in de auto zat. Hij reed met een volumewagen, mogelijk een BMW of Mercedes.”

“In de buurt heeft blijkbaar niemand iets gezien of gehoord. Ik hoop dat er iemand me onderweg heeft gezien en hoop dat in de buurt van de Sint-Jozefskerk de camera’s werken want daar kwamen we voorbij. De politie deed een buurtonderzoek.”

Dimitri rijdt met een VW Golf 4 break. “Mijn auto is ondertussen zeventien jaar en ik had eerder mijn vriendin een ludiek bericht gestuurd dat ik de kaap van 300.000 kilometer voorbij was”, klinkt het. “De Komenstraat is anders zo’n drukke baan maar nu door die rioleringswerken niet. Was het anders geweest, dan was er een grote kans dat een voorbijganger het zag gebeuren. Het zijn allemaal flarden die ik me herinner en dat is het frustrerende. Die kerel heeft iets geroepen maar ik herinner me niet wat.”

Dimitri werkt in het onderwijs. In Sint-Joris Geluwe, het Guldensporencollege Kortrijk en het Centrum Leren en Werken Kortrijk ondersteunt hij leerlingen met autisme en gedragsproblemen. “Ik ben de rest van de week arbeidsongeschikt”, zegt Dimitri. “Ik heb hoofdpijn ook. Eerlijk, ik voel me precies iemand van negentig jaar. Die slag door die auto deed veel pijn. Ondertussen stelde ik ook vast dat hij mijn huissleutel ook meenam. Het waarom, dat vind ik het ergste. Ik heb geen vijanden en geen schulden. Ik sta nog te trillen, niet normaal.”

Dimitri is een bekende kerel in de Tabaksstad. Onder meer als besteller in de horeca maar ook al organisator van de muziekquiz in buurthuis De Kier en dj van de Vinylbroos met Stefaan De Meerschman. (EDB)