Dief slaat klant van tankstation in elkaar om te kunnen vluchten: 30 maanden cel

Een Noord-Frans koppel van 24 jaar is gestraft omdat ze in de regio van De Panne en Nieuwpoort verschillende diefstallen pleegden. Bij een van de diefstallen, in een tankstation in De Panne, gebruikte de man samen met een kompaan geweld en werd een klant in elkaar geslagen. Hij kreeg daarom 30 maanden effectieve celstraf, zijn vrouw kreeg 1 jaar cel. Hun auto waarmee ze vluchtten werd verbeurd verklaard.

Het duo van 24 jaar oud liet verstek gaan op hun proces. Wat ze allemaal op hun kerfstok hebben is weinig fraai. “Beiden hebben nog een blanco strafblad maar worden hier wel vervolgd voor verschillende feiten”, sprak de procureur. “Het gaat om een diefstal met geweld, vier gewone diefstallen en het bij hebben van een keukenmes en pepperspray. Bij de diefstal met geweld op 9 augustus 2023 werd H.A. samen met een andere man in een tankstation betrapt, terwijl zijn vrouw E.F. in de auto wachtte.

Een van de aanwezige klanten wou hem tegenhouden maar kreeg daarop een duw. Toen die klant een foto nam van hun wagen keerde H.A. terug en gaf de klant enkele klappen en schoppen op het hoofd. Het slachtoffer liep een gebroken neus op. Hun nummerplaat werd geseind en een week later werden ze opgepakt. In hun koffer werd nog een gestolen fiets gevonden.” De twee pleegden ook diefstallen in de Ici Paris XL in De Panne en Nieuwpoort en dat bedrijf krijgt daar 1.670 euro schadevergoeding voor. De Renault waarmee het dievenkoppel nadien vluchtte werd verbeurd verklaard. (JH)