“Die rottweiler sprong van de trappen met onze Billy in zijn bek”: hondje net niet doodgebeten op strand

Herman Vyvey (68) en Rita Serpieters (65) uit Koekelare beleefden zaterdag de schrik van hun leven toen hun hondje Billy net niet werd doodgebeten door een andere hond. De feiten speelden zich af op het strand tussen Oostende en Middelkerke. “Nadien stapte het baasje doodleuk weg met zijn hond”, klinkt het boos. Het koppel zoekt nu getuigen die het bijtincident zagen gebeuren.

Het incident deed zich voor omstreeks 15 uur zaterdagmiddag op het strand van Oostende op de grens met Middelkerke. Billy, een kruising tussen een chihuahua en een vlinderhondje, had er net een leuke wandeling opzitten met zijn baasjes. Toen Herman en Rita het strand wilden verlaten, liep het mis.

Rottweiler

“Na de wandeling op het strand – dat doen we bijna elke week wel eens – besloten we via de trap naar boven richting zeedijk te trekken”, vertelt Rita, nog steeds aangeslagen door de feiten. “We stonden nog op het zand toen plots bovenaan de trap een man verscheen met een rottweiler. De rottweiler was op dat moment nog aangelijnd, net zoals onze hond. Het baasje was echter van plan om het dier los te laten, waarop wij hem hebben gevraagd om daar even mee te wachten tot wij boven waren.”

Rita en Herman vroegen de man om zijn hond nog even vast te houden met reden. “Billy is ondertussen elf jaar en is al acht jaar bij ons. De eerste drie jaar van zijn leven waren echter een hel en dus is hij nog vaak bang”, klinkt het verder. “Op het moment dat we onze eerste stappen op de trap zetten, liet de man dan toch zijn hond los.”

“Het was verschrikkelijk om te zien, alles gebeurde in enkele seconden”

Vanaf dan ging het snel. Zonder aarzelen snelde de rottweiler richting Billy en pakte het in zijn muil. “Hij sprong van de trappen met Billy in zijn bek. Daarop is mijn man naar de rottweiler gelopen en kon hem een slag geven zodat hij onze Billy zou lossen. Dat deed hij uiteindelijk en daarop gooide mijn man zich op ons hondje. Het was allemaal verschrikkelijk om te zien. Alles gebeurde in enkele seconden”, aldus Rita.

Terwijl het koppel zich over Billy ontfermde, schoten omstaanders hen te hulp. “Een vrouw was zelfs aan het wenen. Toen we opkeken, zagen we de man zich met zijn hond uit de voeten maken via de tramsporen”, herinnert Rita zich nog. “We riepen nog, waarop de man ons nariep dat het niet zijn hond was, maar die van zijn dochter. Het interesseerde hem zelfs niet hoe het met onze Billy ging. We nemen de hond niets kwalijk, maar het baasje wel.”

“We nemen de hond niets kwalijk, maar het baasje wel”

Herman en Rita gaan maandag klacht indienen bij de politie van Oostende. “Billy werd gisteren nog geopereerd en is nu even bij ons thuis omdat hij niet alleen kan zijn”, zegt Rita nog. “Er volgt nog een operatie. Gisteren was zijn toestand nog kritiek. De kosten lopen meteen hoog op. We vinden het vooral verschrikkelijk dat die man zijn verantwoordelijkheid niet heeft opgenomen. Dat is het minste wat hij kan doen. We hebben een familiale verzekering die misschien wel een deel van de kosten zal dekken. Maar die man had moeten blijven staan of toch op zijn minst zijn excuses aan moeten bieden.”

Getuigen gezocht

Herman en Rita zoeken nu getuigen die mogelijk het bijtincident zagen gebeuren. “De man was midden veertig”, schat Rita. “Hij had grijs haar met een lange staart. We hopen dat er iemand is die iets gezien heeft. Die mensen mogen zich altijd melden via de politie of via ons op Facebook.”