Dertiger vrijgesproken voor brutale overvallen op bejaarde dames in Knokke

Een 36-jarige Marokkaan is voor de Brugse rechtbank vrijgesproken voor zijn vermeende aandeel in zeven brutale grijpdiefstallen op bejaarde dames in Oostende en Knokke. Volgens de rechtbank is er geen sluitend bewijs voor de betrokkenheid van Hamza R., die eerder bij verstek nog 37 maanden cel kreeg opgelegd.

Eind mei 2017 werden in Knokke en Oostende zeven bejaarde vrouwen overvallen. De daders hadden het telkens gemunt op juwelen, horloges, handtassen en portefeuilles. Meerdere slachtoffers kwamen ten val en raakten gewond. Een van de dames kreeg zelfs pepperspray in de ogen.

Camerabeelden en telefonieonderzoek leidden de speurders naar Faical E. (31) en Hamza R. (33). De twee Marokkaanse mannen kwamen volgens het parket met een huurwagen vanuit Duitsland naar de kust afgezakt om feiten te plegen. E., een bekende grijpdief, kreeg in november 2019 vier jaar effectieve celstraf. Zijn kompaan kreeg 37 maanden effectieve celstraf. De twee stuurden toen evenwel hun kat naar het proces.

Faical E. kon in het voorjaar van 2020 worden opgepakt in Duitsland en na verzet zag hij zijn straf gehalveerd. De rechtbank hield toen rekening met twee eerdere veroordelingen voor gelijkaardige feiten in dezelfde periode.

Huurwagen

Recent kon ook Hamza R. in de boeien worden geslagen. Ook hij tekende verzet aan en ontkende op zijn nieuwe proces elke betrokkenheid. Volgens R. had hij mee getekend voor de huur van de wagen omdat hij in tegenstelling tot E. wél over een rijbewijs beschikte. “Maar mijn cliënt kon in tegenstelling tot zijn landgenoot nooit op de plek van de feiten worden gelokaliseerd”, pleitte zijn advocaat. “Dat hij veelvuldig met de medebeklaagde in contact stond betekent niet dat hij betrokken was bij de diefstallen. Hij kwam ook nog nooit in contact met justitie”.

De rechtbank bevestigde dinsdag de stelling van de verdediging maar had nóg een opmerkelijke reden om R. vrij te spreken. Door gebrek aan personeel in de gevangenis van Sint-Gillis kon de man vorige maand niet worden overgebracht naar de rechtbank voor zijn nieuwe proces. “De rechtbank kon zijn uiterlijk dan ook niet toetsen aan de camerabeelden of de beschrijvingen die gegeven werden door de slachtoffers en getuigen. Er steekt ook geen persoonsbeschrijving van de verzetter in het dossier.” (AFr)