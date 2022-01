Dertiger uit Veurne moeit zich in ruzie tussen koppel en geeft politie kopstoten

Zijn bemoeizucht brengt een dertiger uit Veurne in de problemen en nu ook tot bij de strafrechter. D.V. begon zich in De Panne op straat te moeien tussen een echtelijke twist maar viel daarna de politie aan.

Op 19 juni vorig jaar liep D.V. uit Veurne op straat rond in De Panne met zijn hond aan de leiband. Opeens zag hij hoe twee ex-partners op straat een slaande ruzie hadden. De politie was door omstaanders al gebeld. Zonder aanleiding en zonder dat hij de ruziënde partners kende begon hij zich te moeien.

In vinger bijten

“De politie was ter plaatse gekomen en vroeg D.V. meermaals om de plaats te verlaten”, stelde de procureur. “Maar hij weigerde en bleef zich ongevraagd moeien. Toen een politieman er genoeg van had, deelde D.V. hem plots een kopstoot uit. Daarop probeerden de andere collega’s hem te overmeesteren maar ook hen trachtte hij kopstoten te geven. Hij verleende geen enkele medewerking. Een inspecteur werd zelfs gebeten in de vinger. Ook in de combi bleef D.V. zich erg weerspannig gedragen. Dit geweld tegen de politie kan absoluut niet door de beugel en D.V. heeft al een strafblad. Ik vraag twee maanden cel.”

De advocaat van D.V. vroeg een mildere straf. “Hij geeft de feiten toe, maar had de bevelen van de politie op dat moment eigenlijk misbegrepen. We vragen een werkstraf.” Vonnis op 11 februari. (JH)