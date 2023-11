Dertiger uit Kortemark krijgt voorwaardelijke celstraf voor verkrachting en belaging ex: “Hij plaatste tracker onder haar wagen”

Een 32-jarige Kortemarkenaar heeft voor de Brugse rechtbank vijftien maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor verkrachting en belaging van zijn ex-partner.

Na een relatie van negen jaar zette het slachtoffer in maart 2019 een punt achter haar relatie met D.V. Maar in oktober dat jaar werd de relatie min of meer hersteld. Toen de vrouw in augustus 2021 alsnog duidelijk maakte dat ze het niet meer zag zitten, dwong D.V. haar tot seks. Hun toen achtjarige zoontje zat op dat moment beneden PlayStation te spelen, met een koptelefoon aan.

Tracker onder auto

Op 10 september stapte de vrouw naar de politie. Ze verklaarde dat V. haar in de weken na de verkrachting ook hardnekkig had belaagd. Hij bestookte haar met mails en berichten en verborg in haar wagen een gsm waarop de app ‘FindMyKids’ was geactiveerd. Hij belde haar tot acht keer per dag anoniem op en stond ’s nachts aan haar woning. Hij plaatste een tracker onder haar wagen en nam zelfs het zoontje mee als hij haar ’s nachts met een verrekijker bespioneerde.

Veel voorwaarden

D.V. werd na een maand voorhechtenis gelost onder voorwaarden. Maar hij begon opnieuw op te duiken aan de woning van zijn ex en ook aan de school van hun zoon. Hij liet de jongen ook bloemen bezorgen aan het slachtoffer.

Volgens D.V. was er geen sprake van verkrachting en ging het om seks met wederzijdse toestemming. De rechtbank hechtte daar evenwel geen geloof aan. De man moet zich aan een resem strikte voorwaarden houden, zoals een begeleiding voor seksuele agressie. Hij kreeg ook een drank- en drugsverbod. Aan zijn ex moet hij 2.600 euro schadevergoeding betalen. (AFr)