Dertiger uit Diksmuide riskeert fikse straf voor meermaals zware slagen aan ex voor ogen van haar drie kinderen

Een 34-jarige man uit Diksmuide riskeert in totaal 3,5 jaar cel voor meerdere feiten van partnergeweld, verkeersagressie, diefstal en weerspannigheid tegen de politie. De drie kinderen van zijn ex uit een vorige relatie waren daar getuige van. “Het is hallucinant. De kinderen toonden de politie zelfs waar het meeste bloed lag”, gruwde de procureur in de strafrechtbank van Veurne.

De procureur had liefst 11 tenlasteleggingen nodig om aan te tonen waarvoor de 34-jarige P.V. allemaal vervolgd werd. Bijna alle feiten werden gepleegd door de zware alcoholverslaving van de man. “Het gaat om een bundeling van elf vervolgingen, dat is niet mis”, sprak de procureur. “In hoofdzaak gaat het over meerdere feiten van partnergeweld. Die feiten zijn zelfs hallucinant te noemen. Hij werd tussendoor al voor de onderzoeksrechter gebracht die hem nog een ultieme kans bood maar op 18 februari ging hij er weer zwaar over. Zijn vriendin K. werd tegen een kast gegooid waarvan het glas brak. Met haar gezicht lag ze in de scherven. Plukken haar lagen in het huis. De drie kleine kindjes van K. waren thuis. Toen de politie aankwam zeiden zij aan de politie: daar heeft hij geslagen want daar ligt het meeste bloed. Die kindjes hebben trauma’s voor het leven.”

Geslagen met staaf, achtervolgd met mes

Dat beaamt ook de advocaat van K. en de drie kindjes, die voor allen een fikse schadevergoeding vraagt. “Die relatie was een hel, want als P.V. dronk, en dat gebeurde veel, veranderde hij in een duivel. Tussen juni 2021 en 18 februari kreeg K. regelmatig klappen. Op 14 augustus verbouwde hij de woning waarop ze de relatie stopzette. Dat was niet naar zijn zin want hij brak binnen met een keukenmes. K. vluchtte met de kinderen in de auto maar hij sprong zomaar op de achterbank. Dat ze hem alsnog een laatste kans gaf heeft ze zich zeker op 18 februari beklaagd. Toen sloeg hij haar met een ijzeren staaf en gooide hij ze tegen een kast. Er zijn blijvende littekens. Daarom vragen we de aanstelling van een deskundige.”

Hoort niet thuis in gevangenis

P.V. riskeert in totaal 3,5 jaar cel. Naast partnergeweld wordt hij ook vervolgd voor verkeersagressie nadat hij een onschuldig koppel volgde tot op de oprit en klappen gaf. Ook de politie deelde al in de klappen. “Maar toch hoort deze man niet thuis in de gevangenis”, sprak zijn advocaat. “Hij is de eerste die toegeeft in fout te zijn. Maar er zijn verklaringen. Recent werd een niet-aangeboren hersenletsel ontdekt, hij is zwakbegaafd en moet van de drank blijven. We vragen hem vrij te laten en hopen dat hij een langdurige residentiële behandeling kan krijgen.” Vonnis op 17 mei. (JH)