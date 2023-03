Dertiger terecht voor jarenlange seksuele (liefdes-)relatie met minderjarige stiefdochter

“We wisten dat het niet mocht maar we waren verliefd en het was sterker dan onszelf.” Een 33-jarige man uit Waregem riskeert voor de rechter in Kortrijk 4 jaar cel omdat hij enkele jaren een seksuele relatie had met zijn 14-jarige stiefdochter. De moeder van het meisje wist er van af maar deed niets om het te doen stoppen, reden waarom ook zij terecht stond. De (stief-)dochter neemt niemand iets kwalijk.

In 2021 kwam de seksuele relatie tussen de dertiger en zijn minderjarige stiefdochter aan het licht. Vriendinnen van het meisje trokken aan de alarmbel toen ze vreesden dat er sprake was van een zwangerschap. Begin januari kwam dat de politie ter ore en pakten ze Y.D. prompt op. Zowel het meisje als de man ontkenden aanvankelijk maar gaven toch al snel toe dat ze verliefd waren op elkaar en al enkele jaren in het geheim een seksuele relatie hadden. Ze huurden kamers in motels in Harelbeke en Waregem of gingen naar de sauna om seks te hebben.

“Ik wou eigenlijk een goede stiefvader zijn, met normen en waarden”, aldus Y.D. “Maar het sloop als een dief in de nacht bij me binnen. Eerst uit nieuwsgierigheid en lust, later met gevoelens. Ik kreeg meer affectie voor de dochter dan voor de moeder. Terwijl ik wist dat het niet mocht. Verschillende keren heb ik er aan gedacht er mee te stoppen maar het was sterker dan mezelf. Ik besef nu dankzij de therapie nog beter dat het fout was en stort me volledig op mijn werk.” De relatie met de moeder van het meisje liep spaak. De man vroeg de rechter er zonder straf vanaf te kunnen komen maar toonde zich ook bereid aan voorwaarden te houden.

De liefde van het meisje zelf, ondertussen 18 geworden, was wederzijds. “Ik verwijt niemand iets”, vertelde ze dapper zelf voor de rechter. “Ik was jong en verliefd. Eerst zag ik hem als een vaderfiguur maar het werd meer. Ik besef nu dat het fout was maar koester geen wrok tegen mijn stiefvader of moeder. Ik vond zelfs een warm nest bij zijn ouders en ben blij waar ik op vandaag sta. Het spijt me dat ik mijn broers en vader pijn deed. De relatie met mijn vader was door de scheiding al vertroebeld. Ik wil alles nu achter mij laten.”

Een broer was al langer op de hoogte nadat hij geluidsopnames van de seks van zijn zus met haar stiefvader had gemaakt. Hij liet die aan zijn moeder horen maar die keek de andere kant op. Reden waarom zij zich voor de rechter moet verantwoorden voor schuldig verzuim. Ze liet echter verstek gaan voor haar proces. “Verwerpelijk, af te keuren”, vond Michiel Van Eeckhoutte, de advocaat van de vader van het meisje. “Er is onherstelbare schade toegebracht. Zijn dochter zit nog altijd in zijn net gevangen, ondanks het contactverbod dat hij moet respecteren. Er is een muur tussen haar en haar echte vader opgetrokken. En haar moeder durfde het niet aan te kaarten.” Vonnis op 19 april. (LSi)