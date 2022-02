Dertiger slaat man KO die zijn vrouw wees op mondmaskerplicht in Blankenberge

Een man uit Charleroi riskeert in de Brugse rechtbank zes maanden cel voor slagen aan een man die zijn vrouw op de Zeedijk in Blankenberge wees op de mondmaskerplicht.

Op 30 juli 2020 wandelde B.N. (30) met zijn vrouw en twee kinderen over de Zeedijk in Blankenberge. Een man die hun pad kruiste wees het koppel, dat toen nog in de badstad woonde, op de mondmaskerplicht. “De beklaagde antwoordde dat het hem niet boeide waarop een discussie ontstond”, schetste de procureur de feiten. “Het slachtoffer kreeg daarbij een vuistslag in het gezicht en was even bewusteloos. De beklaagde is vervolgens gewoon weggewandeld.”

“Ik dacht dat hij dood was”

Toen de politie voor zijn deur stond, deed B.N. niet open. “Omdat ik dacht dat het slachtoffer dood was”, verklaarde hij achteraf. Volgens de verdediging handelde B.N. uit wettige zelfverdediging. “De feiten speelden zich niet af op de Zeedijk maar in de Rogierlaan, waar de mondmaskerplicht niet gold”, pleitte de advocaat van B.N. “Het slachtoffer bleef mijn cliënt lastigvallen en gaf hem uiteindelijk ook een slag, terwijl hij zijn dochtertje op de arm droeg. Toen het slachtoffer nog een tweede keer wou uithalen heeft mijn cliënt in een reflex een vuistslag gegeven.”

De verdediging vroeg de vrijspraak, maar volgens de procureur spreekt een getuige de versie van B.N. tegen. De uitspraak volgt op 8 maart. (AFr)