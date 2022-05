Dertiger riskeert twee jaar cel omdat hij hakbijl in rug liefdesrivaal plant

Een hakbijl. Dat plantte een 36-jarige man uit Roeselare in de rug van een liefdesrivaal. Hij liet daarmee weinig aan de verbeelding over wat zijn intenties waren. Voor de rechtbank in Kortrijk riskeert hij twee jaar cel. Hij liep al 17 eerdere veroordelingen op.

Overspel van zijn vriendin bleek de voedingsbodem voor de ruzie tussen Kevin V. uit Roeselare en het slachtoffer. Toen het slachtoffer langs ging bij V. om zijn identiteitskaart, die in de handtas van de vriendin was blijven zitten, op te halen, liep het fout. V. ging de man met een hakbijl te lijf. Resultaat: een gapende wonde van 6 centimeter. “Poging doodslag”, vond de openbare aanklager. “Aan de intentie om te doden kan er maar weinig getwijfeld worden. Een laffe aanval met een bijl in de rug.”

V. en zijn advocaat waren een andere mening toegedaan en vroegen de rechter te aanzien als opzettelijke slagen en verwondingen. “Het slachtoffer had hem al bedreigd en op zijn deur gebonkt”, klonk het. “Zijn stoppen sloegen door toen hij een opmerking over zijn vriendin maakte.” Op een milde straf moet V. door zijn zwaar strafverleden niet meer rekenen. Hij hoopt er met een werkstraf in plaats van een effectieve celstraf vanaf te komen. “Ik weet niet wat er me heeft bezield”, aldus V. “Ik had het anders moeten oplossen.” Vonnis op 13 juni. (LSi)