Dertiger moet zich laten begeleiden voor verslavingen na kop-staartbotsing

Een kop-staartbotsing in Sint-Eloois-Vijve (Waregem) was voor een 37-jarige man uit Harelbeke het begin van heel wat ellende. Hij kreeg van de rechter een voorwaardelijke celstraf van 7 maanden en een voorwaardelijke boete van 800 euro voor slagen, vernielingen aan een politiecombi en -cel en weerspannigheid. Hij moet zich laten begeleiden als hij uit de cel wil blijven.

In november 2021 reed James B. achteraan in op een voorligger. Het slachtoffer belde haar echtgenoot omdat er in haar wagen ook nog een baby zat waar ze zich over moest ontfermen. Toen de man, een politieagent, ter plaatse kwam en vaststelde dat B. wellicht alcohol had gedronken, wou hij de politie bellen. Dat werkte bij B. als een rode lap op een stier. Hij verkocht de echtgenoot een vuistslag. Twee medewerkers van een busfirma kwamen tussen en konden erger voorkomen.

Het leverde B. een ritje naar het politiekantoor en een proces-verbaal op. Maar daarmee was de kous nog niet af. Bij het buitenkomen uit het politiekantoor vond de man het nodig tegen de zijspiegel van een politiecombi te schoppen. Hij kon niet zonder slag of stoot opgepakt en opgesloten worden maar in de politiecel zorgde hij er met toiletpapier nog voordat de parlofoon en camera hem niet meer in de gaten konden houden. Met een muntstuk kraste hij zijn naam op de celmuren.

Voor B. was het niet zijn eerste aanraking met de politie. Zijn alcoholverslaving leverde hem al eerder problemen en veroordelingen op. Met begeleidende voorwaarden moet hij in staat zijn om zijn alcohol- en drugsverslaving aan te pakken. (LSi)