Dertiger daagt niet op voor proces na slag aan agente in Kortrijk: “Agenten zijn geen boksbal”

“Ik ben al 25 jaar agente. Om te helpen, niet om geslagen te worden.” Een hoofdinspecteur van de politiezone Vlas vroeg op de rechtbank in Kortrijk een schadevergoeding nadat ze tijdens een simpele interventie op haar arm werd geslagen door een 30-jarige man uit Gent.

De agente bewaakte op 14 januari 2023 in de Sint-Janslaan in Kortrijk een perimeter nadat aan een gebouw een ammoniakgeur was waargenomen. Uit veiligheidsoverwegingen mocht niemand het gebouw betreden maar dat was niet naar de zin van Tugay Y. uit Gent.

Hij sloeg de agente pardoes met de vuist op de bovenarm. De openbare aanklager vorderde een celstraf van 5 maanden en een boete van 800 euro. Y. liet verstek gaan en daagde niet op voor zijn proces. “Een agent is inderdaad geen boksbal”, vond de rechter. Vonnis op 5 april. (LSi)