Dertiger al voor derde keer terecht voor partnergeweld maar vrijgesproken: “Geen reden om haar woord boven het zijne te plaatsen”

Een 33-jarige man uit Wevelgem raakte in nauwe schoentjes, want al voor de derde keer stond hij in Kortrijk terecht voor partnergeweld. Dit keer riskeerde hij 2 jaar cel, maar het werd een vrijspraak.

Tussen augustus 2022 en juli 2023 had Jered L. een relatie. Op 4 juli 2023 diende de oom van zijn vriendin echter klacht in bij de politie nadat hij bij zijn nicht de blauwe plekken had gezien die ze aan geweld van Jered L. over hield. “Het gevolg van een discussie in de auto na het voetbal in Kuurne”, aldus de advocate van het slachtoffer. “Hij had nog maar eens teveel gedronken en maakte amok. Ze nam hem mee om erger te voorkomen, maar er ontstond discussie en ze kreeg het te verduren. Dat was niet voor het eerst want ook na een feestje kreeg ze al eens een slag in het gezicht en ze werd ook al eens bij de keel gegrepen. Zelfs toen de relatie beëindigd was, bleef hij haar lastigvallen.” De vrouw vroeg een morele schadevergoeding van 5.000 euro.

Zelf vroegen Jered L. en zijn advocaat Dimitri Vantomme de vrijspraak. “Die enkele berichtjes kunnen niet voldoende zijn voor een veroordeling voor belaging”, vond de advocaat. Ook de vermeende slagen achtte hij niet bewezen. “Hij is nu doelman, heeft een job, is clean en volgt psychologische begeleiding”, luidde het. De openbare aanklager drong dit keer aan op een effectieve celstraf, van 2 jaar, na twee eerdere, voorwaardelijke, veroordelingen. De rechter achtte noch de belaging noch de opzettelijke slagen en verwondingen bewezen. “De rust is niet verstoord, de berichten veroorzaakten geen overlast en er is geen reden om haar woord boven het zijne te plaatsen. Er zijn ook geen medische attesten van de verwondingen”, aldus het vonnis. (LSi)