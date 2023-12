“De waarheid zal sowieso aan het licht komen”: dan toch een doorbraak anderhalf jaar na steekpartij in Bredene waarbij Sven R. bijna het leven liet

Anderhalf jaar nadat Sven R. (47) werd neergestoken voor zijn woning in de Noord-Edestraat in Bredene en voor dood werd achtergelaten, lijkt er een doorbraak te zijn in het dossier. Er was even de piste dat zijn job – hij werkt als chauffeur bij Club Brugge – iets met de steekpartij te maken had, maar het verhaal krijgt nu een volledig andere wending. Twee mannen uit Oostende zitten nu in de cel voor poging tot moord.

Voor de feiten moeten we terug naar 26 mei 2022. Twee mannen schuimen rond 22 uur enkele deuren af in de Noord-Edestraat, in een rustige wijk in Bredene. Ze zijn op zoek naar de man die met het busje rijdt met daarop het logo van Club Brugge. Die staat voor de deur geparkeerd waar Sven enkele dagen later met zijn gezin zou komen wonen. Op het moment van de feiten is het gezin de laatste hand aan het leggen aan de voorbereidingen voor de verhuis.

Als die bewuste donderdagavond de bel gaat van hun nieuwe woonst, opent Sven nietsvermoedend de deur. Aan de deur staan de twee mannen die eerder al op zoek waren naar Sven. Er zou iets mis zijn met de wagen (het busje van Club Brugge, red.), zo lieten ze het slachtoffer weten. Sven moet argwaan geroken hebben, want hij antwoordde meteen dat er niets mis was met zijn wagen. Als hij de deur wil sluiten, haalt een van de mannen uit met een mes. Sven wordt hevig bloedend en voor dood in de gang achtergelaten. De daders zetten het op een lopen en Sven wordt met levensgevaarlijke verwondingen afgevoerd. Maar hij overleeft.

Nieuwe piste

Lang werd de piste onderzocht of de steekpartij iets met zijn job als chauffeur bij Club Brugge te maken had, aangezien de daders vroegen naar de bestuurder van het busje. Uiteindelijk liepen de speurders aan tegen een dood spoor. Tot er vorige maand een tip binnenliep waaruit bleek dat het slachtoffer toch een link had met een van de daders. Geen boze supporters dus die het op Sven hadden gemunt, maar iemand die perfect weet wie Sven precies is.

Twee Oostendse twintigers, K.S. en R.D., werden opgepakt door de speurders als vermoedelijke daders. De twee zouden hun betrokkenheid niet ontkennen, maar die laatste zou volgens zijn advocaat, de Gentse toppleiter Thomas Gillis, niets te maken hebben met de steekpartij op zich. “Onze cliënt ontkent alle betrokkenheid”, zegt meester Gillis. “Hij zegt met de meeste overtuiging dat hij niets te maken heeft met de feiten en we hebben dan ook alle vertrouwen in het onderzoek. De waarheid zal sowieso aan het licht komen.”

K.S. werd in februari van dit jaar, negen maanden na de brutale steekpartij, nog vader van een zoontje. De feiten zouden te maken hebben met de huidige vriendin van K.S. Zij zou in het verleden, toen ze nog minderjarig was, mishandeld zijn door Sven R. toen hij een relatie had met haar moeder. Hij werd daarvoor veroordeeld tot tien maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. K.S. wou hem echter een lesje leren. Volgens een bron dicht bij het onderzoek gaat het om erg zware feiten. De verschillende messteken die het slachtoffer kreeg werden volgens diezelfde bron met veel kracht toegediend en dat wekt de indruk dat de dader de intentie had om het slachtoffer te doden. Dat wordt door K.S. echter ontkend, zo blijkt uit diens verklaringen. K.S. verscheen dinsdag voor de raadkamer waar zijn aanhouding met een maand werd verlengd. Ook R.D. verscheen dinsdag, maar zijn zaak werd uitgesteld tot komende vrijdag.

Onderzoek loopt

De advocaat van Sven R., Oostendenaar Samuel Debruyne, wou heel kort reageren. “Mijn cliënt heeft maandag een verklaring afgelegd op basis van de verklaringen van de twee mensen die nu in de cel zitten”, vertelt Debruyne. “We wachten nu het verdere onderzoek af. Veel meer kan ik daar voorlopig niet aan toevoegen, want we willen het onderzoek respecteren.”