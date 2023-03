Dalton van Gistel die medewerker strandbar in elkaar sloeg, vraagt werkstraf

Een 30-jarige man uit Bredene vraagt in beroep een werkstraf voor opzettelijke slagen en verwondingen. In de buurt van een strandbar in Bredene werden rake klappen uitgedeeld. S. J. (30) is samen met zijn broers bekend onder de bijnaam ‘Daltons van Gistel’.

Op 15 juli 2018 maakten drie jongeren amok in een strandbar in Bredene en vielen een vrouw die daar werkte lastig. De zaakvoerder wees hen de deur, maar ook buiten bleef het trio in de buurt overlast veroorzaken. Een werknemer reed met zijn wagen tot bij hen, maar werd onmiddellijk fysiek aangevallen. Het slachtoffer kwam ten val en kreeg rake stampen en slagen te verwerken.

De verdachten vluchtten weg, maar konden in de duinen opgepakt worden. Izegemnaar Alejandro F. (23) werd veroordeeld tot acht maanden cel, waarvan de helft met uitstel. S.J. en zijn broer K. J. bouwden samen met hun twee andere broers al een bedenkelijke reputatie op.

Afpersingen

Een reeks afpersingen en inbraken leverde hen jaren geleden al de bijnaam de ‘Daltons van Gistel’ op. De twintigers, die tegenwoordig in Bredene wonen, kregen een jaar cel. S. ging in beroep. Volgens zijn advocate nam S. niet echt deel aan de vechtpartij omdat hij geen slagen zou hebben uitgedeeld. Toch erkent hij schuld, maar beschouwt hij zichzelf als een meeloper met zijn broer die momenteel in de gevangenis zit. Door zijn beperkt IQ, autisme en ADHD vraagt zijn advocate een lichtere straf in de vorm van een werkstraf. Dat hij niet zou geslagen hebben, gelooft de procureur-generaal niet, maar hij is wel akkoord met een werkstraf. Uitspraak op 3 mei. (OSM)