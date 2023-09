Dakloze riskeert jaar cel voor zwaar handgemeen over vrouw aan Brugs station

Een 35-jarige Waregemnaar riskeert voor de Brugse strafrechtbank een jaar effectieve celstraf voor slagen aan een kennis. De aanleiding was een ruzie om een vrouw.

De feiten speelden zich af in het daklozenmilieu. Op 6 april kwamen Waregemenaar Z.L. (35) en het slachtoffer elkaar tegen aan het station in Brugge. Z.L. werd vergezeld door de ex-vriendin van het slachtoffer. Toen die laatste haar aansprak, kwam het tot een zwaar handgemeen met Z.L.

De spoorwegpolitie snelde ter plaatse om de kemphanen uit elkaar te halen. Het slachtoffer had een snijwonde opgelopen en even werd gedacht dat die werd toegebracht met de vleesthermometer die de beklaagde bij zich had. Maar Z.L. ontkende dit met klem. “Ik heb enkel mijn vuisten gebruikt”,verklaarde hij.

Z.L. werd uiteindelijk niet vervolgd voor het gebruik van een wapen. Hij kwam dinsdag niet opdagen voor zijn proces. De dertiger werd eerder al negen keer veroordeeld, onder meer voor diefstal met geweld, afpersing, weerspannigheid, slagen en drugs. In Antwerpen liep hij zelfs al eens vijftig maanden cel op.

In het huidige dossier volgt de uitspraak op 17 oktober. (AFr)