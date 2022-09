Dagelijks meldingen van seksueel geweld in Zorgcentrum West-Vlaanderen in Roeselare: “Toch blijft het Zorgcentrum nog altijd te onbekend”

Het Zorgcentrum na Seksueel Geweld in West-Vlaanderen is sinds zes maanden operationeel en in die periode hebben er zich reeds 191 slachtoffers aangemeld. “We hadden 220 slachtoffers verwacht tegen het einde van het jaar. Toch blijft het Zorgcentrum nog altijd te onbekend”, aldus medisch coördinator Lieven Wostyn.

Nabij AZ Delta in Roeselare werd op 8 maart van dit jaar het Zorgcentrum na Seksueel Geweld geopend. “Op basis van de cijfers van de andere zorgcentra verwachtten we zo’n 220 aanmeldingen tegen het einde van het jaar, maar na zes maanden bedraagt het aantal slachtoffers echter al 191. Dit komt neer op bijna een slachtoffer per dag”, aldus Lieven Wostyn, medisch coördinator.

93 procent vrouwen

In zeventig procent gaat het om een verkrachting, in 30 procent om aanranding. 93 procent van de slachtoffers zijn vrouwelijk, maar ook dertien mannen en een transvrouw meldden zich aan. 68 slachtoffers waren minderjarig op het moment van de feiten.

“De hoge cijfers geven allerminst reden tot euforie en bewijzen dat seksueel geweld nog steeds erg grote proporties aanneemt. We beseffen maar al te goed dat het Zorgcentrum nog steeds te onbekend is”, aldus Wostyn.

Naambekendheid

Een derde van de slachtoffers komt binnen via de politie, een ander derde doet dat op aangeven van vrienden of familie. “Het overige derde komt uit eigen initiatief naar het Zorgcentrum. Er zijn nog heel wat slachtoffers die nog niet weten waar ze hulp kunnen vinden.”

Om de naambekendheid van het Zorgcentrum te vergroten plant men preventieacties. “Zo stappen we in de toekomst naar de scholen toe.”

Werk aan de winkel

Ook minister van justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) volgt de cijfers van het Zorgcentrum op de voet. “Elke dag worden er in ons land naar schatting honderd vrouwen verkracht. Dat is verschrikkelijk. De cijfers van het Zorgcentrum in Roeselare bevestigen eens te meer dat seksueel geweld een enorm maatschappelijk probleem is. We zien gelukkig wel dat slachtoffers steeds meer de weg naar de hulpverlening vinden, vaker sporen laten afnemen en klacht indienen.”

Toch beseft de minister dat er nog veel werk aan de winkel is. “Aan elk slachtoffer wil ik duidelijk zeggen: je staat er niet alleen voor, ga naar het Zorgcentrum Seksueel Geweld waar men je zal helpen.”