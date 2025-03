Daders van zinloos geweld voor de jeugdrechter: twee minderjarigen vliegen in gesloten instelling

De drie minderjarigen, die deze week te zien waren in een video waarin ze een leeftijdsgenoot zonder reden in elkaar slaan, zijn intussen voor de jeugdrechter verschenen. Twee van de drie geïdentificeerde verdachten worden in een gesloten instelling geplaatst, de derde mocht onder strikte voorwaarden terug naar huis.

Op 18 maart circuleren er videobeelden van een gewelddadig incident in Gistel op sociale media. Drie jongens vallen een leeftijdsgenoot aan die harde klappen en schoppen moet incasseren. De reden? Daar heeft het slachtoffer het raden naar. De daders konden geïdentificeerd worden en het onderzoek werd opgestart.

Lees ook: Burgemeester Defreyne spreekt klare taal na zinloos geweld met tieners

Al snel bleek dat de daders niet aan hun proefstuk toe waren: op diezelfde dag werd ook de 18-jarige Timmy slachtoffer van de bende. Het parket bevestigt nu dat de drie minderjarigen nog meer leeftijdsgenoten zouden mishandeld hebben. Op 20 maart moest de eerste jongeman voor de jeugdrechter verschenen, die besliste om de jongen meteen in een gesloten instelling te plaatsen. Op 21 maart volgde hetzelfde verdict voor een tweede verdachte. De derde jongen mocht onder strikte voorwaarden beschikken.