Daders aanranding van 14-jarig meisje dat vier dagen later uit het leven stapte willen niet naar assisen

Voor de twee meerderjarige daders, waaronder één uit Oostende, die betrokken waren bij de aanranding van een 14-jarig meisje op de Westerbegraafplaats in 2021 in Gent vraagt het openbaar ministerie celstraffen van 18 maanden en 2 jaar. Vier dagen na de feiten stapte het meisje uit het leven. De vraag waarover het hof van beroep nu vooral moet oordelen is of er een oorzakelijk verband is tussen de twee gebeurtenissen. Indien ja, kunnen de twee tot 30 jaar cel veroordeeld worden.

De feiten dateren van 2021. Het meisje van 14 uit Gavere ging op bezoek naar haar moeder die vlakbij de begraafplaats woont. Daar had ze afgesproken met een vriend, maar die daagde op met nog vier andere vrienden. Het meisje werd betast en aangerand, maar de feiten werden vooral gefilmd en verspreid via sociale media. Vier dagen later stapte het meisje uit het leven, maar niet zonder eerst een vriendin in vertrouwen te hebben genomen. Toen de vriendin de dood van het meisje vernam, lichtte ze de familie in. Na grondig speurwerk kon de politie vrij snel enkele verdachten oppakken: drie minderjarigen en twee meerderjarigen.

De minderjarigen werden opgesloten in een gesloten instelling. De meerderjarigen werden doorverwezen naar de correctionele rechtbank, maar die verklaarde zich onbevoegd. Volgens de rechtbank was er immers een causaal verband tussen de zelfdoding en de aanranding vier dagen eerder. Daardoor moet het dossier naar het hof van assisen, maar de advocaten van D.D. (20) uit Maldegem en van J.P.(20) uit Oostende vinden niet dat er een causaal verband is en ging tegen de beslissing in beroep. Ze vinden dat het niet bewezen is dat er een causaal verband is en vragen een gewone correctionele bestraffing.

Vrijspraak

Eén van de twee vroeg zelfs de vrijspraak omdat hij niet had deelgenomen aan de aanranding en zelfs geprobeerd had hen te stoppen. Ook de procureur-generaal is de mening toegedaan dat het niet bewezen is dat er een verband is tussen de zelfdoding en de aanranding. Als het hof zich toch bevoegd zou verklaren vorderde hij celstraffen van 18 maanden voor D.D. en twee jaar voor D.P., al dan niet met uitstel mits het naleven van voorwaarden.

Bij de burgerlijke partijen is een volledig ander verhaal te horen. Zij vinden dat de eerste rechter wel degelijk juist heeft geoordeeld door zich onbevoegd te verklaren. “Het gebeurde amper vier dagen nadien en ze verwijst ook naar de feiten in het gesprek naar haar vriendin”, zei advocaat Jef Vermassen na de zitting. Op 18 april doet het hof uitspraak. Dan kennen de twee hun straf of ze weten of ze voor het hof van assisen moeten verschijnen. In dat laatste geval riskeren ze straffen tussen de 20 en 30 jaar. (OSM)