Dader weggejaagd door zaakvoerster bij overval op zonnecenter in Izegem

In Izegem heeft een man vrijdag geprobeerd om een gewapende overval te plegen op een zonnecenter. De overvaller werd echter hardhandig buitengezet door de zaakvoerster. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. Voorlopig kon de dader nog niet ingerekend worden.

De feiten speelden zich vrijdag rond 18.45 uur af in zonnecenter Sunbeauty langs de Rijksweg in Izegem. Een man stapte de zaak binnen en richtte een wapen op de zaakvoerster. De overvaller eiste de inhoud van de kassa, maar daar ging de vrouw helemaal niet op in. De zaakvoerster ging de dader te lijf en werkte hem hardhandig buiten. Vervolgens nam de verdachte de benen.

De Kortrijkse afdeling van het parket West-Vlaanderen heeft een onderzoek gestart naar de feiten. De verdachte is voorlopig nog voortvluchtig.