Dader verdwijnt zonder buit na overval op tankstation

Donderdagmorgen werd het Esso tankstation in de Kasteellaan in Komen overvallen. De dader, die alleen handelde, droop af zonder buit. Niemand raakte gewond maar een bediende verkeert nog altijd in shock.

De feiten speelden zich af rond 7 uur. Volgens enkele medewerkers verscheen een man van Afrikaanse origine in de winkel van het tankstation. In geen tijd sprong hij over de toonbank, duwde hij de bediende weg en probeerde hij de kassa te openen. De man slaagde echter niet in zijn opzet en verdween zonder buit.

Het volledige scenario nam amper enkele minuten in beslag maar liet de werkneemster van het tankstation in diepe shock achter. Nadat de dader verdween liep ze compleet radeloos naar buiten, waar ze door passanten werd opgevangen. Een arts kwam ter plaatse die enkel maar kon vaststellen dat ze niet langer in staat was het werk opnieuw op te nemen.

Het tankstation blijft gewoon open, de politie en het parket hebben ondertussen een onderzoeksdossier opgestart.