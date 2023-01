Dader van aanslag in New York waarbij ook Ann-Laure Decadt omkwam, schuldig verklaard

De dader van de aanslag waarbij in de Amerikaanse stad New York in 2017 acht mensen omkwamen, Sayfullo Saipov, is schuldig over de hele lijn. Dat oordeelde een volksjury donderdag in de federale rechtbank van Manhattan. Bij de aanslag stierf Ann-Laure Decadt (31) uit Oostnieuwkerke bij Staden. Het proces ging enkele weken terug van start.

Het openbaar ministerie had tegen Saipov in totaal 28 aanklachten geformuleerd. Hij werd onder meer moorden, moordpogingen en lidmaatschap van een terroristische organisatie ten laste gelegd.

Na zowat zeven uur delibereren, oordeelden de twaalf juryleden dat Saipov over de hele lijn schuldig is. In de komende dagen gaat het proces voort met de debatten over de strafmaat. De 34-jarige Oezbeek riskeert de doodstraf.

Saipov reed op 31 oktober 2017 met een gehuurde pick-uptruck in op voetgangers en fietsers. Daarbij vielen acht doden en een tiental zwaargewonden. Het ging om de dodelijkste aanslag in New York sinds die op 11 september 2001.

Onder de dodelijke slachtoffers was ook de 31-jarige Ann-Laure Decadt uit Staden. Ze was in New York op citytrip met haar moeder en twee zussen. Nog eens drie andere Belgen, een gezin bestaande uit vader, moeder en zoon, raakten gewond.