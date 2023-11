Dader schietpartij krijgt nu ook 120 uur werkstraf voor afranseling na ‘foute handdruk’ in Oostende

Een 21-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse rechtbank 120 uur werkstraf gekregen voor zijn aandeel in een vechtpartij. Ledion T. kreeg recent ook al drie jaar cel, waarvan de helft met uitstel, voor een poging tot moord.

Op 26 juni 2022 stapten Ledion T. (21) en zijn kompaan Stefan H. (21) aan het Marie-Joséplein in Oostende af op een man die op een taxi stond te wachten. Het duo kende hem nog van op school. De manier waarop de man een handdruk gaf was evenwel niet naar de zin van Ledion T., die hem met enkele rake klappen tegen de grond werkte. Vervolgens gaf H. hem ook nog schoppen. Het slachtoffer verloor het bewustzijn en belandde met een barst in het kuitbeen in het ziekenhuis. Hij was twee maanden arbeidsonbekwaam.

Volgens de verdediging probeerde het slachtoffer Ledion T. te duwen en was er sprake van uitlokking. De advocaat van H. benadrukte dat alle betrokkenen stevig hadden gedronken. Beide beklaagden riskeerden acht maanden cel, maar hun advocaten stuurden met succes aan op een werkstraf. Het slachtoffer kreeg ruim 2.800 euro schadevergoeding toegewezen.

Begin oktober kreeg Ledion T. al drie jaar cel, de helft met uitstel, voor poging tot moord. Op 25 februari opende hij in de Toekomststraat in Oostende het vuur op een 27-jarige Oostendenaar van Tsjetsjeense origine. Het slachtoffer kreeg daarbij een kogel in het been. Opmerkelijk: ook toen zou een discussie over een handdruk aan de basis van de feiten hebben gelegen. (AFr)