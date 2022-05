Dader schietpartij in Brugs taximilieu riskeert zes maanden cel voor slagen aan wildplasser

Drie maanden na zijn veroordeling voor poging tot moord op een taxichauffeur riskeert Bruggeling Karen S. (37) zes maanden cel voor slagen aan een wildplasser.

Op 30 november 2019 zag een getuige hoe Karen S. in de Katelijnestraat in Brugge een duw gaf aan een persoon en hem vervolgens ook nog twee vuistslagen in het gezicht verkocht. Het slachtoffer kwam ten val en moest aan voorhoofd en neus genaaid worden. Hij liep ook een enkelbreuk op.

Na het incident ging S. zich spontaan aangeven bij de politie. De verdediging drong aan op een werkstraf. “Het slachtoffer stond in het midden van de straat te urineren toen mijn cliënt daar met zijn vrouw passeerde”, pleitte advocate Mélanie Sevenant. “Er liep daar veel volk onder wie zelfs een kindje”.

S. had het slachtoffer naar eigen zeggen aangesproken op zijn gedrag waarop die hem was beginnen te achtervolgen. “Verderop ontstond de discussie die de getuige beschreef”, ging Sevenant verder. “Mijn cliënt gaf hem twee slagen met de vlakke hand om hem op afstand te houden. Het is niet opdat hij getraind is in vechtsporten dat hij een vechtersbaas is.”

In de nacht van 14 op 15 september 2018 schoot S. in de Brugse Vlamingstraat een taxichauffeur neer in het kader van een aanslepend geschil. Hij kreeg hiervoor tien jaar cel. De zaak is momenteel hangende voor het hof van beroep. In de zaak rond de slagen aan de wildplasser volgt de uitspraak op 21 juni. AFr