“Dader overgebracht naar politiekantoor in Roeselare”: burgemeester Koenraad Degroote reageert op steekpartij in woonzorgcentrum Mariaburcht

Het personeel van woonzorgcentrum Mariaburcht in Dentergem is enorm geschrokken door de steekpartij dat zich afgelopen nacht heeft afgespeeld. “Slachtofferhulp is al langsgeweest, maar de mensen vangen elkaar goed op”, zegt burgemeester van Dentergem Koenraad Degroote (Eendracht), die ons ook kon melden dat de dader meteen gearresteerd is en werd overgebracht naar het politiekantoor in Roeselare.

Het personeel van het woonzorgcentrum vernam deze ochtend dat bij een steekpartij met een bewoner twee medebewoners om het leven zijn gekomen. Een derde is in kritieke toestand. “Het personeel is enorm geschrokken, maar wordt goed opgevangen”, zegt burgemeester Degroote. “De directie leidt alles in goede banen en de mensen bieden steun aan elkaar. Slachtofferhulp is ook al langsgeweest.”

Volgens de burgemeester staat het woonzorgcentrum erg goed aangeschreven en is het toonaangevend in de regio. “Het labo is hier aanwezig en we wachten op de komst van de onderzoeksrechter. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun familie.”

Arrestatie

“Ik ben verwittigd om 5.10 uur door de politie met de melding dat hier een steekpartij was geweest. Helaas zijn daar twee mensen bij gestorven. Eén dame vecht momenteel voor haar leven in het ziekenhuis van Tielt. Alle betrokkenen zijn negentigers. De dader is meteen gearresteerd en overgebracht naar het politiekantoor in Roeselare. De wetsdokter en het labo zijn nu zo goed als klaar met hun werk. Het is nu wachten op de onderzoeksrechter. Ik heb de nabestaanden van de twee slachtoffers hier gesproken, die mensen zijn uiteraard bijzonder aangeslagen.” (LK/Belga)