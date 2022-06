Crimineel die jonge cipier gijzelde in Brugse gevangenis krijgt twaalf maanden cel voor slagen aan celgenoot

Faton S. (30), de Kosovaarse crimineel die in de Brugse gevangenis een jonge cipier gijzelde, heeft twaalf maanden cel gekregen voor slagen aan zijn celgenoot.

In december 2013 executeerde Faton S. samen met zijn vader en broer de Kosovaar Nedjip Mustafa (39) met acht kogels aan zijn huis in Sint-Niklaas. Een aanslepende familievete tussen twee Romafamilies lag aan de basis van de zogenaamde Bloedwraakmoord. De vader en de broer kregen respectievelijk als opdrachtgever en als schutter 28 en 26 jaar cel. Faton S., die aan het stuur zat van de wagen waaruit de kogels afgevuurd werden, kreeg 22 jaar cel.

Faton S. werd opgesloten in de Hasseltse gevangenis, waar hij op 25 juni 2019 een cipier tegen de grond mepte. In maart vorig jaar kreeg hij hiervoor veertien maanden cel. De man belandde in de Brugse gevangenis waar hij op 11 juli 2020 zijn celgenoot, een man uit Oudsbergen, enkele rake klappen gaf met een buis. “De beklaagde doet goed zijn best om zijn straf van 22 jaar nog omhoog te tillen”, sneerde de procureur. Volgens de verdediging ging het om wettige zelfverdediging maar de Brugse rechtbank hechtte daar donderdag geen geloof aan. Aan het slachtoffer, die naar eigen zeggen nog steeds last heeft van de feiten, kende de rechtbank een euro voorlopige schadevergoeding toe.

Op 24 februari vorig jaar zette S. de Brugse gevangenis opnieuw op stelten toen hij een 23-jarige vrouwelijke cipier gijzelde met een zelfgemaakt steekwapen. Hij eiste een helikopter en de vrijlating van zijn familieleden, die in andere gevangenissen zitten. Pas na enkele uren liet hij de vrouw gaan en gaf hij zich over. Voor die feiten kreeg hij begin mei acht jaar effectieve celstraf. De Kosovaar zit momenteel in de gevangenis van Beveren. (AFr)