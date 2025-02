Contactverbod voor Oostkampenaar die ex op twee dagen tijd 332 keer opbelde en meer dan 500 berichten stuurde: “Ik zie haar nog steeds graag”

Uit onvrede over hun relatiebreuk, bestookte een 34-jarige Oostkampenaar zijn ex met ontelbare telefoontjes, berichten en e-mails. Dat levert hem negen maanden voorwaardelijke celstraf op wegens stalking.

In 2021 zette het slachtoffer een punt achter haar relatie met K.F. (34). Het eerste half jaar verdroeg ze nog dat de man haar nog geregeld contacteerde. Maar eind 2021 vond ze het welletjes en verbrak ze elk contact met K.F. Ze blokkeerde ook zijn nummer. Maar de beklaagde legde zich daar niet bij neer en begon zijn ex hardnekkig te stalken met talloze telefoontjes, e-mails en berichten. Hij zocht haar op op haar werk en wachtte haar op aan de crèche van hun kind.

Op 10 juni 2023 stond K.F. vor de deur van zijn ex in Oostkamp. Hij wou niet vertrekken waarop het slachtoffer de politie alarmeerde. Toen die arriveerde was K.F. al verdwenen. Hij bleef zijn ex tijdens de interventie wel constant opbellen. Nog diezelfde dag werd hij door de politie verhoord en die maande hem aan om zijn ex met rust te laten. Maar amper zes dagen later volgde een nieuwe klacht van het slachtoffer nadat K.F. haar op twee dagen tijd liefst 332 keer had opgebeld en ruim 500 berichten had gestuurd.

De Oostkampenaar werd in het verleden al twee keer veroordeeld voor geweld. Op het proces rond de stalking beweerde hij dat hij geen slechte intenties had en toonde hij zich bereid om begeleiding te volgen. “Ik zie haar nog steeds graag”, klonk het. De Brugse rechtbank gaf hem uiteindelijk negen maanden voorwaardelijke celstraf. Zo moet de man begeleiding volgen en een contactverbod met zijn ex respecteren. Als hij dit niet doet, kan de celstraf effectief worden. (AFr)