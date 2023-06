Contactverbod en celstraf met uitstel voor man die slachtoffer met breekmes in gezicht sneed

Een 52-jarige man uit Koksijde heeft 18 maanden cel met uitstel gekregen omdat hij tijdens een ruzie een andere man met een breekmes aanviel in het gezicht. Daarmee ontsnapte L.D. voor de tweede keer aan erger: eerst omdat zijn slachtoffer niet ernstig gewond raakte, nu omdat de procureur hem zwaarder gestraft wilde zien voor een poging tot doodslag.

De feiten gebeurden op 20 mei vorig jaar ter hoogte van een pizzeria in Koksijde. Daar hadden de 52-jarige L.D. en slachtoffer M. afgesproken. De twee kennen elkaar al langer omdat ze beiden in de bouw zitten. Die avond wilden ze over een zakelijk dispuut spreken terwijl ze in de pizzeria stonden. De discussie ontaardde echter al snel in een scheldpartij. “Nadat M. uit de pizzeria werd gezet bleef hij wellicht nog tien minuten in zijn wagen zitten. Volgens M. en een getuige wandelde M. daarna de zaak uit en reed op hem af. M. werd daarbij net niet geplet tegen een muur van een vitrine. Daarna vond L.D. het nog nodig om uit te stappen met een Stanleymes in zijn hand. Hij stapte op M. af en haalde uit naar zijn gezicht. Volgens ons haalde hij daarbij meermaals uit. Hij had op zijn minst moeten weten dat het steken met een mes of de aanrijding dodelijk had kunnen zijn. L.D. mag gewoon heel blij zijn dat de gevolgen al bij al meevallen.”

Geen poging doodslag

Het Openbaar Ministerie wilde L.D. gestraft zien voor een poging tot doodslag maar daar ging de rechter niet op in. De advocaat van L.D. had om de vrijspraak gevraagd want volgens hen ging het om wettige zelfverdediging. De man zou zich bedreigd hebben gevoeld door het slachtoffer en haalde daarop eenmaal uit met een breekmes dat in zijn zak zat. Daar ging de rechter evenmin op in. L.D. werd uiteindelijk veroordeeld voor opzettelijke slagen en verwondingen en kreeg 18 maanden cel met uitstel onder voorwaarden en 800 euro boete. Hij moet zich ook aan een contactverbod met M. houden. (JH)