Collega’s raken slaags in voedingsbedrijf na discussie over… saus

Een 29-jarige Fransman riskeert zes maanden celstraf en 800 euro boete omdat hij zijn collega vuistslagen gaf in het voedingsbedrijf in Veurne waar ze beiden werkten. Er was een discussie ontstaan over 500 kilogram aan saus die teveel werd geproduceerd.

Zowel beklaagde J.B. (29) als slachtoffer B. wonen in Frankrijk en werkten in voedingsbedrijf Frigilunch in Veurne. Toen J.B. aan zijn shift wou beginnen op 15 april vorig jaar, merkte hij op dat er 500 kilogram aan saus te veel werd geproduceerd tijdens de vorige shift. Hij ging daarop verhaal halen in het bureel, waar B. net op het punt stond te vertrekken. “Er ontstond een hevige discussie waarbij B. achteruit werd geduwd op zijn borstkas en enkele slagen kreeg. Collega’s moesten tussenbeide komen en hen scheiden. B. liep kneuzingen op in het gezicht en kon acht dagen niet werken. De feiten zijn heel duidelijk want ze werden ook gefilmd in het bedrijf”, sprak de procureur. Ze vroeg zes maanden cel voor J.B.

500 kilo saus

De advocaat van J.B. vroeg om mildheid. “Hij is na de feiten ontslagen op zijn werk en werd dus al zwaar gestraft. En enkel omdat hij verduidelijking wou over die 500 kilo aan teveel gemaakte saus, en of zij tijdens hun shift dan minder moesten maken. En ja, het kwam tot een discussie, maar daarbij is ook duidelijk dat beiden elkaar vast hadden en hij bij de keel werd gegrepen. Enkel door dat feit gaf hij die vuistslagen, dat kunnen we niet ontkennen. We vragen een straf met uitstel.” Vonnis op 27 oktober. (JH)