Clubsupporter in Spanje opgepakt op verdenking van aanranding jonge vrouw

Een supporter van Club Brugge is donderdagnamiddag in Spanje gearresteerd op verdenking van de aanranding van een jonge vrouw bij een restaurant in Pamplona. Dat meldt Het Nieuwsblad, dat het Spaanse dagblad Diario de Navarra citeert.

De feiten speelden zich omstreeks 14 uur af aan de Plaza del Castillo in Pamplona, in regio Navarra. De verdachte, die volgens Spaanse media ongeveer dertig jaar oud zou zijn, zou in de buurt van de horecazaak een jonge vrouw betast hebben.

Bewakingsbeelden

Het slachtoffer diende een klacht in en anderhalf uur later werd de Belg opgepakt op basis van zijn signalement en bewakingsbeelden.

Hij bevond zich op dat ogenblik niet meer in het restaurant, maar werd samen met enkele andere supporters van Club Brugge aangetroffen in de wijk Casco Viejo. De Belg werd opgesloten in de cel en moet voor de rechter verschijnen.

Eerder ook incident in Denemarken

Donderdagavond speelde Club Brugge in Pamplona een uitwedstrijd tegen CA Osasuna, in het kader van de Conference League. Brugge won de match met 1-2.

Eerder deze maand werd een 17-jarige supporter van Club Brugge uit Jabbeke opgesloten in een Deense jeugdinstelling. De jongeman zou betrokken geweest zijn bij rellen tussen supporters van Club Brugge en Aarhus, naar aanleiding van de Europese wedstrijd.